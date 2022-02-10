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Son dakika haberleri | Bir efsanenin hayatı 'Kaybeden gazoz içer' belgeseli - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bir efsanenin hayatı 'Kaybeden gazoz içer' belgeseli

10.02.2022 18:16

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bir efsanenin hayatı 'Kaybeden gazoz içer' belgeseliTEKİRDAĞ Efsane Pehlivan Hüseyin Alkaya'nın şikelere karşı 'Kaybeden gazoz içer' sözü belgesel oldu ölümünün 40'ıncı yılında seyircilerle buluştu.

Bir efsanenin hayatı 'Kaybeden gazoz içer' belgeseli

TEKİRDAĞ Efsane Pehlivan Hüseyin Alkaya'nın şikelere karşı 'Kaybeden gazoz içer' sözü belgesel oldu ölümünün 40'ıncı yılında seyircilerle buluştu.

Ülkede ve Avrupa'da gösterdiği rekorlarla dünyada nam salan Tekirdağlı Pehlivan Hüseyin Alkaya unutulmuyor. Avrupa macerasında Fransız güreşçilerin korkulu rüyası haline gelen Hüseyin Alkaya ya da nam-ı diğer Tekirdağlı Hüseyin Pehlivanın 40. ölüm yıl dönümünde Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından anma programı düzenlendi. Anma programından sonra Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Yahya Kemal Bayatlı Kültür Merkezinde Hüseyin Pehlivan'ın hayatını konu alan 'Kaybeden gazoz içer' isimli belgeseli Tekirdağlı vatandaşlarla buluştu.

Hikayesi duygulandırdı

Kırkpınar'da 8 yıl üst üste başpehlivan olan ve Avrupa macerasında Fransız güreşçilerin korkusu haline gelen Tekirdağlı Hüseyin Alkaya'nın hikayesi ise duygulandırdı. Küçük yaşta Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde yoksul bir ailenin çocuğu olan Hüseyin Pehlivan güreştiği bir genci yenmesi ile aldığı tehditler sonucunda ailesi ile Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı. Bu vesile ile Hüseyin Alkaya'nın Tekirdağ'da güreş hayatı başlamış oldu. Ülkede 8 yıl üst üste başpehlivan olan ve bu rekoru halen kırılmayan Hüseyin Pehlivan daha sonrasında ise Avrupa'nın yolunu tuttu. Fransa'da ve İngiltere'de Güreş öncesi rakip yetkililerin anlaşma teklif edip, rakibine yenilmesi durumunda ona büyük meblağlarda para ödemek istemelerine karşın Hüseyin Pehlivan ise 'Onu bunu anlamam arkadaş kaybeden gazoz içer' deyişi şikeye karşıtlığı önünü sınırların dışına çıkardı. Güreşi bıraktıktan sonra bir süre hakemlik yapan Hüseyin Pehlivan'ın onun kuşağından sonra yapılan güreşleri beğenmediği de biliniyor.

Şikelere karşı söylediği 'Kaybeden gazoz içer' belgeseli Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ve Hüseyin Pehlivan'ın yakınlarının yanı sıra çok sayıda öğrenci izledi.

Son dakika haberleri | Bir efsanenin hayatı 'Kaybeden gazoz içer' belgeseli
Son dakika haberleri | Bir efsanenin hayatı 'Kaybeden gazoz içer' belgeseli
Son dakika haberleri | Bir efsanenin hayatı 'Kaybeden gazoz içer' belgeseli

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Hüseyin Pehlivan, Tekirdağ, Belgesel, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri | Bir efsanenin hayatı 'Kaybeden gazoz içer' belgeseli - Son Dakika


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