Biyolojik zenginliği ile dikkati çeken ve birçok kuş türünün konaklama, üreme ve beslenme imkanı bulduğu sazlıkta özellikle flamingoların yoğunluğu dikkati çekiyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Su seviyesi yükselen Sultan Sazlığı göçmen kuşları ağırlıyor - Son Dakika

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