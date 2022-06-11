Su seviyesi yükselen Sultan Sazlığı göçmen kuşları ağırlıyor - Son Dakika
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Su seviyesi yükselen Sultan Sazlığı göçmen kuşları ağırlıyor

11.06.2022 12:29

Türkiye'nin önemli kuş göç yolu güzergahları arasında yer alan ve son yağışlarla su seviyesi yükselen Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı, göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin önemli kuş göç yolu güzergahları arasında yer alan ve son yağışlarla su seviyesi yükselen Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı, göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Kayseri'nin Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçeleri sınırlarında yer alan Sultan Sazlığı Milli Parkı, 300'ün üzerinde kuş türünü barındırıyor.

Biyolojik zenginliği ile dikkati çeken ve birçok kuş türünün konaklama, üreme ve beslenme imkanı bulduğu sazlıkta özellikle flamingoların yoğunluğu dikkati çekiyor.

Sazlığın ortasında yer alan Yay Gölü kıyılarını üreme alanı olarak kullanan flamingolar, farklı bölgelerdeki tatlı ve tuzlu su birikintilerinde besleniyor.

Anadolu'da "allı turna" olarak da bilinen flamingolar, zaman zaman sazlığa gelen doğa fotoğrafçılarının çektiği kareleri süslüyor.

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Sultan Sazlığı Milli Parkı, zengin faunasıyla üniversitelerin bilimsel araştırmalarında da tercih ediliyor.

Su seviyesi yükselen Sultan Sazlığı göçmen kuşları ağırlıyor
Su seviyesi yükselen Sultan Sazlığı göçmen kuşları ağırlıyor
Su seviyesi yükselen Sultan Sazlığı göçmen kuşları ağırlıyor
Su seviyesi yükselen Sultan Sazlığı göçmen kuşları ağırlıyor

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Su seviyesi yükselen Sultan Sazlığı göçmen kuşları ağırlıyor - Son Dakika

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