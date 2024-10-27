Syedra Antik Kenti'nde Tiyatro Kazıları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Syedra Antik Kenti'nde Tiyatro Kazıları Devam Ediyor

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Alanya'daki 3 bin yıllık Syedra Antik Kenti'nde tiyatro kazıları için çalışmalar sürüyor.

27.10.2024 12:17
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Antalya'nın Alanya ilçesindeki 3 bin yıllık Syedra Antik Kenti'nde bulunan tiyatroyu gün yüzüne çıkarmak için kazı çalışmaları sürüyor.

Seki Mahallesi'ndeki Helenistik, Roma, Bizans ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin izlerini taşıyan Syedra'da, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında çalışmalar sürüyor.

Meclis, hamam, temiz su için oluşturulmuş altyapı sistemleri, havuzlar, sarnıçlar, Sütunlu Cadde ile Kaynak ve Vaftiz isimli mağaralarıyla dikkati çeken antik kentte, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi ve Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer başkanlığındaki kazılar 6 yıldır devam ediyor.

Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Ergürer, AA muhabirine, Syedra'nın Türkiye'nin en önemli antik kentleri arasında yer aldığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve desteğiyle yürütülen çalışmalarda 6 sezonu geride bıraktıklarını anlatan Ergürer, geçmişi yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan antik kentin önemli bir tarihe sahip olduğunu belirtti.

Kentin merkezi konumundaki Sütünlu Cadde'yi ayağa kaldırdıklarını anlatan Ergürer, caddeyle bağlantılı yolları gün yüzüne çıkardıklarını dile getirdi.

Ziyaretçiler için gezi güzergahı hazırladıklarını anlatan Ergürer, 6. sezonlarında ilk kez tiyatroda çalışmalara başladıklarını belirtti.

"Dolgu çalışmalarına yoğunlaştık"

Ertuğ Ergürer, antik kentlerde tiyatronun halkın sosyalleşmesi açısından en önemli yapılardan biri olduğunu ifade ederek, "Roma döneminde insanların çoğunun tiyatroya gittiğini biliyoruz. Bu anlamda kentin tiyatrosunu da hava fotoğraflarına baktığımızda o yarım daire şeklindeki duvarları biliyor ve görüyorduk. Bu sene kapsamlı bir temizlik çalışması yaptık. Çevresindeki bitkilerden tamamen arındırdık ve yapıyı açığa çıkardık." dedi.

Tiyatronun gezi yoluyla bağlantısını sağladıklarını vurgulayan Ergürer, tiyatroda dolgu çalışmalarına yoğunlaştıklarını ifade etti. Tiyatroda çalışmaların belirli bir seviyeye geldiğini kaydeden Ergürer, "Yaklaşık 4-5 bin kişilik büyüklüğe sahip tiyatromuz, ziyaretçilerin gezmek istediği bir noktaydı. Önümüzdeki yıllarda daha yoğun çalışma yaparak, oturma sıraları ve sahne bölümlerine ulaşacağız." diye konuştu.

Ergürer, kazı çalışmaları sürdükçe antik kentle ilgili yeni bilgilere ulaşacaklarını sözlerine ekledi.

Syedra Antik Kenti\'nde Tiyatro Kazıları Devam Ediyor
Kaynak: AA

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