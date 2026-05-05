"7 Kemerli Bir Zaman Geçidi" filmi üniversite öğrencileriyle buluştu

Taşköprü Belediyesi tarafından yapay zekayla hazırlanan "7 Kemerli Bir Zaman Geçidi Taşköprü" filmi, Kastamonu Üniversitesi'nde üniversite öğrencilerine izletildi.

Taşköprü Belediyesi tarafından yapay zeka teknolojisiyle hazırlatılan "7 Kemerli Bir Zaman Geçidi: Taşköprü" filmi, Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde üniversite öğrencilerle buluşturuldu. İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Taşköprü'nün binlerce yıllık tarihini anlatan yapay zeka filmi öğrencilere izletildi.

"Dünyada çok az örneği bulunan bir çalışmaya imza attık"

Programda konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "Türkiye'de bir ilk, dünyada ise çok az örneği bulunan çalışmaya imza attık ve tamamen yapay destekli 14 dakikalık kısa bir filmi hayata geçirdik. Bu filmle amacımız, Pompeipolis'in iki bin yıllık ihtişamını, yedi kemerli köprümüzün tarihe meydan okuyuşunu ve atalarımızın mirasını tüm dünyaya yeniden hatırlatmak ve kayıt altına almaktır" dedi.

"Karakter ve sahne dağılımında çok emek var"

Filmi izleyen Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Sadullah Menekşe ise, "Taşköprü yapay zeka filmini izledik, Taşköprü'yü tanıtan çok güzel bir çalışma olmuş. Yapımcılar yapay zeka ile çok büyük işler çıkarmışlar, gerçekten çok beğendim. Baktığımda sekiz saniyelik videolarla karakter ve sahne dağılımının tutarlılığını sağlamak çok büyük bir emek istiyor. Biz iletişim fakültesi öğrencileri olarak çok beğendik. Bizim işimiz de ileride kamera önünde veya arkasında bu filmleri çekmek olduğu için bizler adına çok güzel bir deneyim oldu" diye konuştu.

Film gösteriminin ardından filmin senaristliğini yapan Arkeolog Dr. Murat Karasalihoğlu, öğrencilerle bir söyleşi gerçekleştirerek merak edilenleri soru-cevap şeklinde yanıtladı. Etkinliğe, Taşköprü Belediyesi Kent Tarihi Müzesi Müdürü Lütfi Gültekin, Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - KASTAMONU