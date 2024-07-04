Tekirdağ 4'üncü Lavanta Günleri Başlıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tekirdağ 4'üncü Lavanta Günleri Başlıyor

Tekirdağ'da düzenlenecek olan 4'üncü Lavanta Şenliği, Tekirdağ'ın tanıtımı ve ekoturizmin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek. Şenlikte, lavanta tarlalarının güzellikleri ve renkleriyle birlikte doğal bir stüdyo ortamı oluşturularak ziyaretçilere unutulmaz anılar bırakılması hedefleniyor. Şenlik, 8 Temmuz'da Karahisarlı Mahallesi'nde düzenlenecek ve Tekirdağ Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilecek.

04.07.2024 19:50
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Tekirdağ 4'üncü Lavanta Günleri başlıyor

Tekirdağ Lavanta Şenliği misafirlerini bekliyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 4'üncüsü düzenlenecek olan Tekirdağ Lavanta Şenliği 8 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Tekirdağ'ın tanıtılması, ekoturizmin geliştirilmesi ve tıbbı aromatik bitkilerin kokularının yanı sıra güzelliklerinin ve renklerinin doğal bir stüdyo ortamı oluşturarak vatandaşlara güzel hatıralar bırakacak bir merkez haline gelmesi için bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan Tekirdağ Lavanta Şenliği, bu yıl 8 Temmuz'da Karahisarlı Mahallesi'nde düzenlenecek.

Tekirdağ Valiliği ile Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenecek olan şenliğin şehrin tanıtımında büyük rol oynayacağını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, "2024 yılında inşallah dördüncü lavanta etkinliğimizi yapacağız. Tekirdağ Valimizin himayesinde, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının da desteği ve katkısıyla harika bir görsel şöleni yerli yabancı ziyaretçilerimize ve misafirlerimize duyuracağız inşallah" dedi.

Tekirdağ'da yaklaşık bin 250 dönüm alanda lavanta bitkisi üretildiğini hatırlatan Hacıoğlu, "Özellikle bu tarlaların içerisinde 30 tanesi çok donanımlı, son derece bir doğal stüdyo halinde ve insanların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte. Kuzeydeki Saray ilçemizden Güneydeki Şarköy ilçemize kadar olan bütün alanlarda bu 30 tane donanımlı tarlamızda insanlar gelerek hatıralar biriktiriyorlar" ifadelerini kullandı.

İl genelindeki tristik mekanları da anlatan Hacıoğlu, "Tekirdağ'ın doğal yapısı itibariyle yani Ganos dağları, Marmara Denizi hatta yukarıda Karadeniz bütün bu doğal silüet içerisinde Lavanta tarlalarının morluğu hatıraları biriktirmek için çok fevkalade bir özellik sunuyor. Son dönemde biliyorsunuz Bu manada da bizler Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın turizm algoritmasında bazı değişiklikler oldu. Özellikle pandemi sonrası oluşan doğal, agro ve ekoturizm özellikleri tam da Tekirdağ'da kendini buluyor. Lavanta Tarları da bu ekoturizm, agroturizm ve doğal turizm hizmet eden bir özelliğe sahip. Bu manada 8 Temmuz'daki şenliğimize herkesi davet ediyoruz. İçinde dans gösterilerinin, müziklerin, doğal stüdyo ortamında geleneksel kıyafetli arkadaşlarımızın da olduğu ve profesyonel fotoğraf sanatçılarında bulunduğu lavanta tarlarımızın varlığını tüm Türkiye'ye ve dünyaya duyurmuş olacağız" dedi

Tekirdağ'ın tanıtımına yönelik başka etkinliklerin de olacağını belirten Hacıoğlu, "Bizim tabii çok etkinliğimiz var. Yani ayçiçeğiyle alakalı, kanolayla alakalı, kirazla alakalı, bağ bozumuyla alakalı çok etkinliğimiz var. Hepsini dönem dönem, safha safha yeri geldiğinde gerçekleştiriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Tekirdağ 4'üncü Lavanta Günleri Başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ 4'üncü Lavanta Günleri Başlıyor - Son Dakika
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