Sıcaktan bunalan kaplumbağaya şişe kapağıyla su içirdiler - Son Dakika
Üye Girişi

Sıcaktan bunalan kaplumbağaya şişe kapağıyla su içirdiler

03.08.2022 14:05
Sıcaktan bunalan kaplumbağaya şişe kapağıyla su içirdiler

Tercan ilçesinde elektrik arıza görevlileri, sıcaktan bunalan kaplumbağaya pet şişe kapağıyla su içirip kendine gelmesini sağladı.

Tercan ilçesinde elektrik arıza görevlileri, sıcaktan bunalan kaplumbağaya pet şişe kapağıyla su içirip kendine gelmesini sağladı.

İlçede Yaylım köyü Göllüce mezrasındaki elektrik arızasını gideren ARAS Edaş görevlileri, araçla geri dönüşleri sırasında yolda sıcaktan bunalıp fenalık geçiren kaplumbağayı fark etti.

Araçlarını durdurup kaplumbağanın yanına giden görevliler, pet şişenin kapağına koydukları suyu kaplumbağaya içirdi.

Görevlilerin verdiği suyu içerek kendine gelen ve üzerine su dökülerek serinlemesi sağlanan kaplumbağa daha sonra yoldan ayrıldı.

Kaplumbağanın görevlilerin elindeki kapaktan su içmesi cep telefonuyla görüntülendi.

YORUMLAR
500
Aydın'da sıcaktan bunalan köpeğin havuz keyfi Aydın'da sıcaktan bunalan köpeğin havuz keyfi DSİ Genel Müdürü Akca'dan yapımı devam eden Karamanlı Barajı'na ilişkin açıklama DSİ Genel Müdürü Akca'dan yapımı devam eden Karamanlı Barajı'na ilişkin açıklama
Kaynak: AA

Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Tercan, su, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sıcaktan bunalan kaplumbağaya şişe kapağıyla su içirdiler - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:59 Berkan Kutlu, Galatasaray'ı sildi! Ayrılık iddiaları kuvvetlendi
13:43 Dünyaca ünlü oyuncu Miguel Angel Silvestre'den Hande Erçel'e yakın markaj
13:24 Şanlıurfa'da sağlık kontrolüne getirilen şüpheli, jandarma aracından indirildiği esnada uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi
13:22 Galatasaray, yıldız futbolcu Mertens için şartları zorluyor! 5 milyon euro maaş isteyen Belçikalı ile görüşmeler sürüyor
12:55 Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı'dan KPSS soruları hakkında "Problem var" ifadesi geldi! Müfettişler bugün ÖSYM'ye gidiyor
12:54 MHP, 2023 seçimleri için harekete geçiyor! İlk miting 4 Eylül'de Sivas'ta
12:49 Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu! Yüzde 25'i aşamayacak
12:36 Uğur Dündar'dan Fenerbahçelilere forvet müjdesi: Çok az kaldı
12:33 İstinye sahilinde 'mayın' paniği! Gerçek incelemenin ardından anlaşıldı
12:24 Tayvan'a ziyareti Çin'le krize neden olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ülkeden ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 14:06:21. #1.13#
SON DAKİKA: Sıcaktan bunalan kaplumbağaya şişe kapağıyla su içirdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement