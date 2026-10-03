Tokat\'ta 4-6 yaş öğrenciler Amin Alayı\'nda Sulusokak\'tan Alipaşa Camii\'ne yürüdüler

Tokat'ta bu yıl ikincisi düzenlenen Osmanlı geleneği Amin Alayı programında, 4-6 yaş grubu öğrenciler tarihi Sulusokak'tan Alipaşa Camii'ne yürüyerek dua etti.

Tokat Valiliği ve İl Müftülüğü tarafından, çocukların eğitim hayatına başlamasını simgeleyen Osmanlı'dan günümüze ulaşan Amin Alayı geleneğini yaşatmak amacıyla program düzenlendi. Yağıbasan Medresesi önünde başlayan programda, 4-6 yaş grubu öğrenciler, aileleri ve protokol üyeleri mehteran eşliğinde tarihi Sulusokak boyunca yürüyerek Alipaşa Camii'ne ulaştı. Programa Tokat Valisi Abdullah Köklü, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, il müftüsü, il milli eğitim müdürü, din görevlileri ve öğretmenler katıldı. Yürüyüşün ardından dua edildi.

'Bed-i besmele' olarak da bilinen Amin Alayı'nın bu yıl ikincisini gerçekleştirdiklerini söyleyen Tokat Valisi Abdullah Köklü, geleneğin Selçuklu döneminden Osmanlı dönemine uzandığını belirtti. Geçmişte çocukların dört yıl, dört ay ve dört günlükken eğitime başlamasının bu törenlerle kutlandığını ifade eden Vali Köklü, çocukların eğitim hayatına başlamasına dikkat çekmek amacıyla bir araya geldiklerini dile getirdi. Vali Köklü, "İnşallah buradan yetişen çocuklarımız bizden daha üst mevkilerde, daha iyi görevler yapıp bu bayrağı gelecek nesillere taşıyacaklar diye ümit ediyorum. Allah, bir dahaki sene daha kalabalık, daha iyi bir şekilde yapmayı nasip etsin" dedi.

Köklü, Belediye Başkanı Yazıcıoğlu ile konuşmasında sözünü ettiği bir diğer hayırseverin, anneleri adına birer 4-6 yaş Kur'an kursunun yapımına destek vereceğini de belirterek bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Program sonunda çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.