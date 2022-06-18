Trendyol'un Tarkan'ın yer aldığı ikinci reklam filmi yayınlandı - Son Dakika
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Trendyol'un Tarkan'ın yer aldığı ikinci reklam filmi yayınlandı

18.06.2022 09:50
Trendyol'un Tarkan'ın yer aldığı ikinci reklam filmi yayınlandı

Trendyol'un megastar Tarkan'ın yer aldığı ikinci reklam filmi yayınlandı.

Trendyol'un megastar Tarkan'ın yer aldığı ikinci reklam filmi yayınlandı. Filmde, Tarkan'ın bir bağlama ustası ile sohbetiyle başlayan ve Trendyol'un gece gündüz çalışan esnaf, KOBİ ve üreticilerin her zaman yanında olduğu vurgusu yapıldı. Tarkan reklam filminde Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' şarkısını seslendirdi.

Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol'un Tarkan ile birlikte çektiği ikinci reklam filmi yayınlandı. Trendyol'un hayalleri için var gücüyle çalışan 260 binden fazla iş ortağına verdiği desteği vurgulayan film, Tarkan'ın uzaktan duyduğu müzik sesini takip ederek bir bağlama dükkanına girmesiyle başlıyor. Trendyol'da satış yapan esnaf ve KOBİ'lerden kesitlere yer verilen filmde Tarkan, bağlama ustasıyla birlikte 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü söylüyor ve platformun her zaman iş ortaklarının yanında olduğu mesajı veriliyor. 3 günde tamamlanan filmin çekimleri İstanbul'da gerçekleşti.


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Kaynak: DHA

Trendyol, Tarkan, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Trendyol'un Tarkan'ın yer aldığı ikinci reklam filmi yayınlandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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