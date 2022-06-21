TRT 1'in yeni dizisi "Balkan Ninnisi"nin Üsküp'te gala

TRT 1'in yeni dizisi "Balkan Ninnisi"nin ilk bölümünün galası Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yapıldı.

Eski Üsküp Çarşısı'ndaki Kurşunlu Han'da gerçekleşen galaya, Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Bisera Kostadinovska Stoyçevska, Üsküp Belediye Başkanı Danela Arsovska, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın yanı sıra "Balkan Ninnisi" dizisi oyuncuları ve ekibi, siyasiler, milletvekilleri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

TRT Genel Müdürü Sobacı, gala öncesinde basın mensupların yaptığı açıklamada, dizinin ilk bölümünü seyirciyle eş zamanlı izleyeceklerini kaydederek, hikayenin geçtiği yer olan Üsküp'te oyuncular, misafirler ve soydaşlarla ilk bölümü izleyecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

TRT'nin yurt dışında çekilen diziler serisine bir dizi daha eklediklerini anlatan Sobacı, şu ifadeleri kullandı:

"TRT ailesi olarak biz aslında 'gönül coğrafyamız' dediğimiz Balkanlar'a çok güçlü bir şekilde odaklanıyoruz. Tam da temel faaliyet alanlarımız olarak gördüğümüz habercilik ve yapımcılık açısından önemli projelerimizi, somut çalışmalarımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz. Dün TRT Balkan Dijital Haber Platformumuzun tanıtımını, lansmanını gerçekleştirdik. Bugün dizimizin galasını gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla iki günde TRT olarak iki önemli projeyi burada sizlerle paylaşmanın, bir arada gerçekleştirmenin heyecanını yaşamış olduk. Bu da bizim coğrafyaya, bahsettiğimiz gönül coğrafyamıza TRT olarak verdiğimiz önemin bir işareti olarak karşımızda duruyor."

Bu coğrafyadaki gerek dost ve kardeş ülkelerin vatandaşların gerekse de soydaşların TRT'nin dizilerine, yapımlarına ve yayınlarına çok büyük bir ilgisi olduğunu aktaran Sobacı, samimiyetiyle gönülleri fethedeceğine inandıkları "Balkan Ninnisi" projesiyle izleyicilerin karşısına çıktıklarını belirtti.

TRT olarak son dönemde yapımları çeşitliliğine büyük önem atfettiklerine işaret eden Sobacı, "Başarılı tarihi dramaların yanı sıra, son dönemde ekranlara getirdiğimiz dizilerimizden bu konu çeşitliliğini ne kadar önemsediğimizi de görebiliriz, anlayabiliriz. Aslında bu yeni perspektifin bir yansıması da 'Balkan Ninnisi' dizimiz ve 'Balkan Ninnisi' dizimizde biz insana dair, insani ilişkilere dair çok öğretici ve hatırlatıcı notlar düşeceğimize inanıyoruz. Bu bağlamda, bu vesilesiyle dizimizin hem ülkemizde Türkiye'de hem Balkanlarda hem uluslararası alanda büyük bir beğeni ile takip edileceğine inanıyorum. Yolunun açık olmasını temenni ediyorum. Reytingi, izleyicisi bol olsun, yolu açık olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Başrollerini usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ın yanı sıra Özlem Türkad, Emre Bey ve Merih Öztürk'ün paylaştığı dizinin yapımcılığını Yalçın Arı ile Uğur Uzunok, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca ve Volkan Kapkın üstleniyor.