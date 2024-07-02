Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Yıllarında Macarlar Sergisi ve Konferansı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında Macarlar Sergisi ve Konferansı düzenlendi

ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde "Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Yıllarında Macarlar" başlıklı sergi ve konferans gerçekleştirildi.

2024 Macar-Türk Kültür Yılı kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen ve Macar Ulusal Müzesi ile Liszt Enstitütüsü Macar Kültür Merkezi'nin paydaş olarak yer aldığı "Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Yıllarında Macarlar" başlıklı sergi ve konferansı gerçekleştirildi. Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlenen açılış törenine Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, senato üyeleri, Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi Kültür Ataşesi Gerg Koavcs, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören açılış konuşmalarıyla devam etti. Açılış konuşmasını gerçekleştiren BEUN İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Yücel Namal, Türkler ile Macarların tarihi kökenleri itibarıyla dost ve kardeş iki millet olduğunu ifade ederek 2024 yılının Türk-Macar Kültür Yılı olması münasebetiyle düzenlemiş oldukları "Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Yıllarında Macarlar" sergi ve konferansından büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti.

Tarihi olarak özellikle önde gelen Macar asker ve uzmanların 1848 Devrimlerinin yenilgisi sonrasında Osmanlı Devleti'ne sığınarak Rusya'ya karşı dostça himaye edilmeleriyle dostluğun başka bir boyuta evrildiğini sözlerine ekleyen Namal, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında Macar kamuoyundaki kuvvetli Türk taraftarlığı ve desteğinin de yeni kurulan cumhuriyetin dost ve kardeşliğiyle pekiştirildiğini belirtti.

Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi Kültür Ataşesi Gerg Kovacs, Zonguldak'a ilk kez yıllar önce öğrenci olarak geldiğini ve o zaman gördüğü güzellik karşısında buraya tekrar gelmeyi hep istemiş olduğunu ifade etti. Bugün düzenlenen organizasyonun bu sebeple hem Türk-Macar ilişkileri hem de kendisi açısından büyük bir önem taşıdığını belirten Kovacs, bir mimar olarak kendisinin de uzun süre Macaristan'da Osmanlı döneminden kalan eserleri incelediğini, iki millet arasındaki dostluğun ise Macarların Habsburglara karşı verilen 1848 Özgürlük Savaşı'nda yenilgiye uğramaları nedeniyle Osmanlı'ya sığındıklarında büyük bir iyi niyet ve destek görmeleriyle pekiştiğini belirtti.

Bu dostluğun ve himayeye duyulan minnetin Macarlar tarafından unutulmadığını sözlerine ekleyen Kovacs, şöyle dedi:

"Macarlar ve Türkler arasındaki ilişkilerin hikayesi, tarihi çok uzun bir geçmişe dönüyor. Osmanlı Dönemi'nden sonra Macarlar ve Türkler arasında yine bir yaklaşma başladı. Habsburglara karşı olan çeşitli ayaklanma, çeşitli savaşlar. Macaristan'dan çıkmak zorundaydılar. Osmanlı'da yeni ev bulmuşlar. Eğer Tekirdağ'a gidersek orada Rakoczi ve paydaşlarının evlerini görebiliriz. O hala çok güzel bir müze olarak korunuyor. ve biz Macarlar için çok gurur verici. Yada 1848 ve 1849 Özgürlük Savaşı'nın önemli bir figürü. Lajos Kossuth evi. Hala çok güzel bir şekilde korunuyor."

Kovacs; 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Macarlar ve Türkler arasındaki ilişkinin bir kat daha arttığını ifade ederek, "Çünkü 1923'te kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti ilk dostluk anlaşmasını Macaristan ile imzaladı. Bunun 100. yıldönümünü bu sene boyunca kutluyoruz. Geçen sene 18 Aralık 2023'te Macaristan'da dostluk anlaşmasının yüzüncü yılı törenle kutlandı. Macaristan ve Türkiye arasında bir kültür yılı başlamış. Bu kültür yılı esnasında sadece Macar Kültürü Türkiye'de değil, Türkiye'nin kültürü Macaristan'da tanıtılıyor. 100. yıldönümüne ithafen yüz etkinlik düzenlenmesine karar verildi. İki ülkenin Kültür Bakanlıkları tarafından. Şu anda Macar Türk kültür yılının 87 etkinliği gerçekleştirilmiş ve Türkiye'nin 15 şehrinde bu gerçekleşmiş oldu. Bu bizim için de çok güzel bir fırsat. Bu güzel ülkenin her noktasını görmüş olabiliriz, tanışmış olabiliriz."

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de bu yıl 100. yaşını büyük bir gurur ve mutlulukla kutladıkları Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında gerçekleştirdiği "Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Yıllarında Macarlar" adlı sergi ve konferanstan büyük bir kıvanç duyduklarını ifade etti. 19. Yüzyıldan itibaren özellikle Osmanlı'ya sığınan Macarlar vesilesiyle iki millet arasında resmi düzeyde artan dostluk ve ilişkilerin I. Dünya Savaşı'nda da Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Osmanlı Devleti'nin aynı ittifakta yer almalarıyla pekiştiğini, Türk Kurtuluş Savaşı sürecinde ise Macarların Türklere büyük bir destek sunarak Türkler lehine kamuoyu oluşturmaya çalıştığını sözlerine ekleyen Özölçer, bu dostluğun yüzüncü yılı kapsamında ilan edilen 2024 Türk-Macar Kültür Yılı çerçevesinde BEUN olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirtti. Rektör Özölçer sözlerini organizasyonun gerçekleştirilmesinde katkılarını sunan Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezine ve Kültür Ataşesi Gerg Kovacs'a, Macar Ulusal Müzesi'ne ve BEUN Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Yücel Namal'a teşekkürlerini sunarak sonlandırdı.

Açılış konuşmalarının ardından BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Kovacs ve Namal'a teşekkür belgesi takdiminde bulundu. Ardından fuaye alanına geçilerek kurdele kesimiyle sergi açılışı yapıldı. Kültür Ataşesi Gerg Kovacs'ın, sergi hakkında Rektör Özölçer'e ve protokol üyelerine bilgi vermesinin ardından etkinlik sona erdi.