Türkiye Münazara Ligi Hatay İl Turnuvası final etabı tamamlandı - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Türkiye Münazara Ligi"nin Hatay İl Turnuvası final etabı Antakya ilçesinde yapıldı.

Antakya Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen finalde, 16 öğrencinin yer aldığı 8 takım yarıştı.

Finalde, Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençlerden Eylül Duman ve Beyza Bıyık'ın yer aldığı nevresim takımı ve İskenderun Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençlerden Yusuf Kalkan ve Berat Kutlu'nun yer aldığı akhenaton takımları birinci olarak, Kahramanmaraş'ta gerçekleşecek Akdeniz Bölge Yarışmasında Hatay'ı temsil etmeye hak kazandı.

Yarışma sonunda bölge finaline katılmaya hak kazanlara başarı belgeleri ve hediyeleri verildi.