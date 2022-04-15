Türkiye Münazara Ligi Hatay İl Turnuvası final etabı tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Münazara Ligi Hatay İl Turnuvası final etabı tamamlandı

15.04.2022 17:28
Türkiye Münazara Ligi Hatay İl Turnuvası final etabı tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Türkiye Münazara Ligi"nin Hatay İl Turnuvası final etabı Antakya ilçesinde yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Türkiye Münazara Ligi"nin Hatay İl Turnuvası final etabı Antakya ilçesinde yapıldı.

Antakya Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen finalde, 16 öğrencinin yer aldığı 8 takım yarıştı.

Finalde, Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençlerden Eylül Duman ve Beyza Bıyık'ın yer aldığı nevresim takımı ve İskenderun Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençlerden Yusuf Kalkan ve Berat Kutlu'nun yer aldığı akhenaton takımları birinci olarak, Kahramanmaraş'ta gerçekleşecek Akdeniz Bölge Yarışmasında Hatay'ı temsil etmeye hak kazandı.

Yarışma sonunda bölge finaline katılmaya hak kazanlara başarı belgeleri ve hediyeleri verildi.

YORUMLAR
500
Hatay'da 52 sürücüye, 17 bin 901 TL idari para cezası uygulandı Hatay'da 52 sürücüye, 17 bin 901 TL idari para cezası uygulandı HATSU'nun 11 mahallede çalışması devam ediyor HATSU'nun 11 mahallede çalışması devam ediyor

Antakya, gençlik, Türkiye, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Türkiye Münazara Ligi Hatay İl Turnuvası final etabı tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika
17:16 Robert Lewandowski'nin eşinden olay yaratan paylaşım!
17:06 Ramazan ayında içki masasını paylaşıp "Bir iftar yemeği de böyle bitti" dedi, partili istifa etti
17:02 MHK'nin Trabzonspor-Karagümrük maçına akılalmaz atama yapması tartışılıyor
16:41 Son Dakika! TEM'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi, 6 yaralı var
16:25 Asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı! Açlık sınırı 4 bin 453 TL olarak açıklandı
16:25 Ferdi Tayfur'a "istinat duvarı" cezası! Yaklaşık 25 bin lira ödeme yapacak
16:21 Kenya Devlet Başkanının aracını çalan tamirciye ölüm cezası verildi
16:21 Canlı yayında ortalık birbirine girdi! 60 gündür aranan Hülya, yerinden fırlayıp başka bir kadına saldırdı
16:17 Yabancıların Türkiye'den son 9 yılda aldığı konut sayısı dikkat çekti!
16:16 Ünlü yorumcu açıkladı! Ali Koç, taraftarın rüyasını süsleyen yıldızla transfer için görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 17:35:05. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Münazara Ligi Hatay İl Turnuvası final etabı tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement