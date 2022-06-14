Tuzla Halk Kütüphanesi kitapseverlerin hizmetine açıldı - Son Dakika
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Tuzla Halk Kütüphanesi kitapseverlerin hizmetine açıldı

14.06.2022 14:27

Tuzla Halk Kütüphanesi kitapseverlerin hizmetine açıldı Tuzla Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğince Rumeli Kültür Merkezi'nde 6 bin kitaplığın yer aldığı Tuzla Halk Kütüphanesi ve Şuşa Türk Dünyası ve Kültür Başkenti Fotoğraf Sergisi açıldı.

Tuzla Halk Kütüphanesi kitapseverlerin hizmetine açıldı

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğince Rumeli Kültür Merkezi'nde 6 bin kitaplığın yer aldığı Tuzla Halk Kütüphanesi ve Şuşa Türk Dünyası ve Kültür Başkenti Fotoğraf Sergisi açıldı. Açılışa kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.

Tuzla Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Rumeli Kültür Merkezi'nde 6 bin kitaplığın yer aldığı Tuzla Halk Kütüphanesi ve Şuşa Türk Dünyası ve Kültür Başkenti Fotoğraf Sergisi resmi törenle açıldı. Açılışa, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaşı, Azerbaycan İstanbul Konsolosu Zaur Alahverdizade, Azerbaycan Gençler Vakfı Başkan Yardımcısı Gadir Halilof katıldı. Açılışı yapılan Halk Kütüphanesi'nde 6 bin kitaplık, ders çalışma alanı, sergi alanı, seminer ve söyleşi alanı her yaştan vatandaşın okuyabileceği binlerce kitap ve kafeteryası bulunurken ziyaretçilere de ücretsiz internet imkanı sunuluyor.

"Gençlerimize bir kütüphane kazandırıyoruz"

Konu hakkında konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Tuzla'da Halk Kütüphane'mizi gençliğimiz için çok kıymetli buluyoruz. Kültür ve Turizm Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün burada 2 güzelliği bir arada bulundurduğumuzu ifade ettim. Çünkü bugün gençlerimize bir kütüphane kazandırıyoruz. Gençler artık okumak istiyorlar, aynı zamanda kitaba çok kolay ulaşım sağlayacak mekanlar arzu ediyorlar ve entelektüel ortamlarda bulunma arzuları var. Bu mekan, bu arzuyu karşılamak için ortaya konmuş bir eserdir. Ama aynı zamanda kardeş Azerbaycan, 44 günlük savaşta Şuşa'da kazanılan zaferle birlikte ve onun 2023 yılının Şuşa yılı ilanıyla birlikte bugün Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan edilen ve onun sergisinin olacağı buradaki sergi ile birlikte 2 güzelliği bir araya getirdik. İki güzellikle birlikte hem kardeşliğimizi tescilledik. Hem kitapları, mekanları buluşturduk hem de kardeşleri kardeşleriyle buluşturmuş olduk. Hayırlı olsun" dedi.

" Türkiye'de halk Kütüphaneciliği hizmetlerini 81 ilimize vermekteyiz"

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaşı ise " Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü olarak Türkiye'de halk Kütüphaneciliği hizmetlerini 81 ilimize vermekteyiz. Son birkaç yıldır halk kütüphanelerini kitap, masa,sandalye ve raf denkleminden çıkartıp daha canlı, daha yaşayan mekanlar olması için çalışmalar yürütüyoruz. Tuzla'da açmış olduğumuz Tuzla İlçe Halk Kütüphanemizde böyle bir mekan. Çok hoş bir bahçesi var. Hem kütüphanesi, hem sergi salonu, hem kafesi var. İnsanlarımız buraya gönül rahatlığıyla gelip çocuklarımız ders çalışabilir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan program sonunda Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, protokole hediye kitap takdiminde bulundu.

Tuzla Halk Kütüphanesi kitapseverlerin hizmetine açıldı
Tuzla Halk Kütüphanesi kitapseverlerin hizmetine açıldı
Tuzla Halk Kütüphanesi kitapseverlerin hizmetine açıldı
Tuzla Halk Kütüphanesi kitapseverlerin hizmetine açıldı

YORUMLAR
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Tuzla'da 6 bin kitaplık kütüphane açıldı Tuzla'da 6 bin kitaplık kütüphane açıldı Tuzla'da Halk Kütüphanesi ve Şuşa Fotoğraf Sergisi açıldı Tuzla'da Halk Kütüphanesi ve Şuşa Fotoğraf Sergisi açıldı
Kaynak: İHA

Tuzla Belediyesi, Tuzla, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tuzla Halk Kütüphanesi kitapseverlerin hizmetine açıldı - Son Dakika

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