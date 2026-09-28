Uluslararası Gordion Arkeofilm Festivali Polatlı'da ödülleri sahiplerine dağıttı - Son Dakika
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Uluslararası Gordion Arkeofilm Festivali Polatlı'da ödülleri sahiplerine dağıttı

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Uluslararası Gordion Arkeofilm Festivali Polatlı\'da ödülleri sahiplerine dağıttı
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Ankara'da 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Gordion Arkeofilm Festivali, Polatlı'daki Gordion Antik Kenti'nde ödül töreniyle sona erdi. Festivalde 108 ülkeden 828 film başvurdu, finale kalan 12 filmden dereceye giren isimlere ödülleri ve situla anı heykelcikleri verildi.

Ankara'da bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Gordion Arkeofilm Festivali ödül töreniyle sona erdi.

Gordion Vakfı tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarınca desteklenen festivalin ödül töreni, Polatlı'daki Gordion Antik Kenti'nde gerçekleştirildi.

Törende konuşan Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, 2023 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Gordion'un, tüm insanlığın ortak hafızası olduğunu, tarihi mirası koruyup gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğuyla festivali her yıl düzenleyeceklerini belirtti.

Gordion Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kadim Koç ise festivalin tarihi, sanatı ve belgesel sinemayı aynı çatı altında buluşturduğunu belirterek, festivalin antik kenti ve şehrin değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlendiğini dile getirdi.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Zihni Oğuz Akın da festivale sunulan filmleri başarılı bulduğunu ifade etti.

Ankara Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu konserinin ardından 108 ülkeden 828 filmin başvurduğu festivalde ön jürinin değerlendirmesiyle finale kalan 12 filmden, farklı kategorilerde dereceye giren isimlere ödülleri ile situla anı heykelcikleri takdim edildi.

Festivalde ödül kazanan filmler ve yönetmenleri ise şöyle sıralandı:

Profesyonel Kategori:

En İyi Film Ödülü: "Siyah Kalem" - Yönetmen: Selin Aktaş

Jüri Özel Ödülü: "Bilgeye Yolculuk Endülüs" - Yönetmen: Sedat Benek

Jüri Özel Ödülü: "Porajmos" - Yönetmen: Dagmara Drzazga

Öğrenci Filmleri Kategorisi:

En İyi Öğrenci Filmi Ödülü: "Kirkit" - Yönetmen: Mert Solak

Jüri Özel Ödülü: "Kintsugi Sanatı" - Yönetmen: Sevinç Aydoğan

Jüri Özel Ödülü: "Karanlıktan Günışığına" - Yönetmen: Esad Can Öner

Ankara'da Zaman Kısa Film Yarışması:

En İyi Film Ödülü: "Son Yuva" - Yönetmen: Hasan Hüseyin Alkan

Jüri Özel Ödülü: "Dumanı Üstünde Bir Miras" - Yönetmen: Sinem Ayoğlu

Jüri Özel Ödülü: "Zamanın Tanığı; Ankara Garı" - Yönetmen: Deniz Boran Uslu

Vakıf Özel Ödülü: Yönetmen Ernes Sarykhalilov

Kaynak: AA
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