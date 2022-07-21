Yaralı halde polis eşinin cenazesine katıldı - Son Dakika
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Yaralı halde polis eşinin cenazesine katıldı

21.07.2022 14:26
Yaralı halde polis eşinin cenazesine katıldı

Yaralı halde polis eşinin cenazesine katıldı Trafik kazasında hayatını kaybeden polis son yolcuğuna uğurlandı Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde 4 sene boyunca görev yaptıktan sonra Diyarbakır'a tayini sebebiyle yola çıkan ve trafik kazasında hayatını kaybeden Özel Harekat Polisi Ferhat Özer...

Yaralı halde polis eşinin cenazesine katıldı

Trafik kazasında hayatını kaybeden polis son yolcuğuna uğurlandı

KOCAELİ - Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde 4 sene boyunca görev yaptıktan sonra Diyarbakır'a tayini sebebiyle yola çıkan ve trafik kazasında hayatını kaybeden Özel Harekat Polisi Ferhat Özer için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Aynı trafik kazasında yaralanan eşi ise o halde cenazeye katılarak, Ferhat Özer'in fotoğrafını bir an olsun bırakmadı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde 4 senedir görev yapan Özel Harekat Polisi Ferhat Özer, tayininin Diyarbakır'a çıkması sebebiyle eşi Sümeyye Özer ile yola çıktı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tıra arkadan çarpan Ferhat Özer hayatını kaybederken eşi ise yaralandı. Bugün Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde Özel Harekat Polisi Ferhat Özer için cenaze töreni düzenlendi. Törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, Ferhat Özer'in görev arkadaşları, ailesi ve eşi katıldı. Törende duygu dolu anlar yaşanırken Sümeyye Özer bir an olsun eşinin fotoğrafını bırakmadı.

Ferhat Özer, özel harekat polislerinin omuzlarında cenaze arabasına konuldu.

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Kaynak: İHA

Ferhat Özer, Kocaeli, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yaralı halde polis eşinin cenazesine katıldı - Son Dakika

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