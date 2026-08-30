Başkan Yılmaz\'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki tarihi önemine dikkat çekti. Yılmaz, 30 Ağustos'un milletin birlik ve beraberlik içerisinde neleri başarabileceğini tüm dünyaya gösteren büyük bir zafer olduğunu belirtti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla andı.30 Ağustos'un yalnızca askeri bir zafer olmadığını vurgulayan Yılmaz, bu büyük zaferin Türk milletinin bağımsızlığına ve vatanına sahip çıkma iradesinin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

Yılmaz mesajında, Türk milletinin tarih boyunca karşılaştığı tüm zorlukların üstesinden birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde geldiğine dikkat çekerek, 30 Ağustos ruhunun bugün de aynı kararlılıkla yaşatılması gerektiğini belirtti. 30 Ağustos Zaferi'nin, milletin kendi geleceğine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Yılmaz, "30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği büyük mücadelenin zaferle taçlandığı kutlu bir gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında gerçekleştirilen Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, milletimizin azim, inanç ve kararlılığının tüm dünyaya gösterildiği tarihi bir zaferdir.Bu büyük zafer; vatanımıza, bayrağımıza ve bağımsızlığımıza sahip çıkma irademizin en güçlü göstergelerinden biridir. 30 Ağustos, bizlere birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzda hiçbir engelin milletimizin önünde duramayacağını bir kez daha göstermiştir. Bizlere düşen görev, ecdadımızın büyük fedakarlıklarla bizlere emanet ettiği bu güzel vatanı daha güçlü, daha müreffeh ve daha güzel yarınlara taşımaktır. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere bıraktığı en büyük miras olan bağımsızlığımıza, birlik ve beraberliğimize her şartta sahip çıkacağız. Geleceğe umutla bakan, ülkesine ve milletine güvenen nesiller yetiştirmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, vatanımızın bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum" ifadelerini kullandı.