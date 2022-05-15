2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nı Ukrayna kazandı - Son Dakika
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2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nı Ukrayna kazandı

15.05.2022 08:03

İtalyanın Torino kentinde düzenlenen 2022 Eurovision Şarkı Yarışmasını, Stefania şarkısıyla Ukrayna adına yarışan Kaluş Orkestrası kazandı.

Eurovision'u geçen yıl kazanan İtalya'nın, Torino kentindeki Pala Olimpico salonunda ev sahipliği yaptığı bu yılki yarışmanın finalinde, 25 ülkeden temsilci yer aldı.

UKRAYNA BİRİNCİ OLDU

Yarışmanın finalinde Ukrayna'yı temsil eden "Kaluş Orkestra" grubu "Stefania" adlı şarkısıyla toplamda 631 puan alarak birinci seçildi.

Eurovision Şarkı Yarışması'nı Ukrayna kazandı

İNGİLTERE İKİNCİ, İSPANYA ÜÇÜNCÜ

İngiltere'nin temsilcisi Sam Ryders'ın seslendirdiği "Space Man" şarkısı 466 puanla ikinci olurken, üçüncülüğü ise 459 puanla İspanya'nın temsilcisi Chanel'in seslendirdiği "SloMo" şarkısı elde etti. Yarışmanın finalinde jüri oylarında İngiltere önde çıkmasına karşın, Ukrayna'nın kazanmasında jüri oylarına ek olarak halk oylarından gelen 439 puan belirleyici oldu.

3. KEZ YARIŞMANIN GALİBİ OLDULAR

Bu sonuçla Ukrayna, 2004 ve 2016'nın ardından Eurovision Şarkı Yarışması'nı 3. kez kazanmayı başardı. Diğer yandan, organizasyona ev sahipliği yapan İtalya da Mahmood ve Blanco'nun seslendirdiği "Brividi" şarkısıyla 268 puanla 6. basamakta yer buldu.

Nadir Rustamli'nin seslendirdiği "Fade To Black" şarkısıyla yarışan Azerbaycan ise 106 puanla 16. sırada yer aldı. Almanya ise Malik Harris'in "Rockstars" şarkısıyla sadece 6 puan alarak yarışmayı 25. ve son sırada tamamladı.

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Eurovision, Ukrayna, Torino, Şarkı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: AA

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