 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi - Son Dakika
Üye Girişi

4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi

Haziran ayında Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturan ve kısa süre içerisinde hamilelik müjdesi veren oyuncu Eda Ece'nin karnı göründü.

4,5 aylık hamile Eda Ece\'den ilk poz geldi
07.12.2023 - 16:38,
Abone Ol

Yasak Elma dizisindeki Yıldız rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece, haziran ayında basketbolcu Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturdu. Şimdilerde ilk bebeğine hamile olan oyuncu, kız annesi olacak. Oyuncu, karnının göründüğü ilk pozu da yayınladı.

İLK 3 AYI ZORLU GEÇTİ

Dizisi bittikten sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamaya karar veren oyuncu, hamilelik sürecini de evinde geçiyor. İlk üç ayını zor geçiren Ece, 7,5 aylık hamile fenomen Rachel Araz ile alışverişe çıktı. Araz ile ayna karşısına karınlarını göstererek verdiği pozu yayınlayan Ece, "Ben 20 haftalık, Racheliko 31 haftalık hamile olunca göbekli ayna selfiesi" notunu yazdı.

1 hafta önce saçlarını sarıya boyatan Eda Ece, yeni imajını paylaşarak "3 ay kusup geri geldim. Saçım da geri işe döndü. Şimdi yapacak işler var. Neler yaptığımı sizlere anlatacağım" notunu yazdı.

4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk hamilelik pozu geldi
4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk hamilelik pozu geldi
4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk hamilelik pozu geldi
YORUMLAR

Eda Ece, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi - Son Dakika


18:01
Şenol Güneş, Azerbaycan Milli Takımı'ndan teklif aldığını doğruladı Şenol Güneş, Azerbaycan Milli Takımı'ndan teklif aldığını doğruladı
17:56
Ülkeyi karıştıran görüntü! Yunan bakanı 'Erdoğan'ın önünde nasıl eğilirsin?' diye tefe koyuyorlar Ülkeyi karıştıran görüntü! Yunan bakanı "Erdoğan'ın önünde nasıl eğilirsin?" diye tefe koyuyorlar
17:17
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı
16:54
İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları
16:38
4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi 4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi
16:38
İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi
16:32
Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar
16:25
İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi

Son Dakika
18:01 Şenol Güneş, Azerbaycan Milli Takımı'ndan teklif aldığını doğruladı
17:56 Ülkeyi karıştıran görüntü! Yunan bakanı "Erdoğan'ın önünde nasıl eğilirsin?" diye tefe koyuyorlar
17:17 Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı
16:54 İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları
16:38 4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi
16:38 İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi
16:32 Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar
16:25 İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi
16:19 Ünlü sunucu Armağan Çağlayan, çekim için gittiği AVM'de çalışanlarla tartıştı! O anlar kamerada
16:04 Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2023 18:16:16. #1.11#
SON DAKİKA: 4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement