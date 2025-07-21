90\'lara damga vuran isimdi, şimdi boyundan büyük kızı var

1990'ların unutulmaz kadın vokallerinden Pınar Aylin, müzik kariyerine damga vuran "Deliler Gibi" şarkısıyla hafızalara kazınmıştı. Bir kamyonetin arkasında çektiği kliple sempati toplayan Aylin, güçlü sesi ve zarif duruşuyla dönemin en sevilen sanatçılarından biri olmuştu. Bugün sahne ışıklarından uzakta sade bir yaşam sürse de, sosyal medyada oldukça aktif olan sanatçı, takipçileriyle bağını koparmıyor.

Ünlü sanatçı, son paylaşımıyla yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı Maya Tokatlıoğlu'nun mezuniyetini duyurdu. 23 yaşındaki Maya, Bilgi Üniversitesi'ndeki eğitimini tamamlayarak kepli cüppeli anlarıyla annesinin gurur kaynağı oldu. Pınar Aylin, kızının bu özel gününde duygularını sosyal medyada paylaştığı bir mesajla dile getirdi.

"HER ZAMAN GURURUMUZ OLDUN"

"Sonsuz aşkım artık mezunsun" sözleriyle başlayan Aylin, kızı için kaleme aldığı duygusal satırlarla takipçilerini de duygulandırdı, "Kanatların bir kelebeğinki kadar renkli, bir kartalınki kadar güçlü olsun. Arkanda seni daima koruyacak bir sıradağın varlığını bilerek ve hissederek yürü hayatının tüm muhteşem yollarını…" diyen Aylin, mesajını şu temennilerle tamamladı, " Ömrün yüreğin ve yüzün kadar güzel, şansın gökteki yıldızlar kadar bol, bahtın Dünya'ya ışığını yayabilecek, yaptıklarınla iyiliği, güzelliği ve sevgiyi yayabilecek kadar güzel olsun. Her zaman gururumuz ve aşkımız olduğunu bilerek ve sen de kendinle gurur duyarak, dimdik yürü güzel kızım."