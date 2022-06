Abiyede 2022'nin favori renkleri belli oldu

Kayseri'de faaliyet gösteren Egelin Tekstil, abiyede 2022'nin favori renklerini belirledi.

2022'nin nisan ayını da yarıladığımıza göre şıkır şıkır giyinip davetlere, düğünlere ve özlediğimiz buluşmalara gidebiliriz. Tabi önce bu yılın favori renklerini öğrenmemiz lazım. Pantone'in 2022 paletindeki renkler şöyle:

"Sakız Rengi (Pantone 17-1928 Bubblegum), Sudan Kahvesi (Pantone 18-1160 Sudan Brown), Patlamış Mısır (Pantone 12-0825 Popcorn), Orkide Çiçeği (Pantone 14-3612 Orchid Bloom), Süper Sonik (Pantone 18-4143 Super Sonic), Çağlayan (Pantone 14-5713 Cascade), Kahve Kuvarsı (Pantone 18-1307 TCX Coffe Quartz), Potpuri (Pantone 13-2004 Potpourri), Kırılgan Filiz (Pantone 15-0549 Fragile Sprout) ve Mercan Gülü (Pantone 16-1349 Corall Rose)"

Pudra aşkına

Ortalama bir dekolte ve zarif dantel detaylarına sahip bu elbiseyle prenses gibi hissedeceksiniz.

Süper sonik demek garanti demek

Yani gerçekten o kadar haklı bir çıkışı var ki bu rengin, gece boyunca yıldız gibi hissettireceğinin garantisini veriyor. Yumuşacık ve hafif hissettiren saten kumaşı ve Straplez Yandan Kuyruklu detayıyla partinin yıldızı siz olacaksınız.

Baharı üzerinizde taşıyın: Mercan Gülü

Trendleri bilirsiniz, daima değişir ama abiyede çiçeksi renkler her yıl moda! Sıcak renkler arasında yer alan mercan rengi de bu gurupta elbette. Bu renk en sade abiyelerde bile parlayabilen ve giyene kendini daima enerjik, ışıl ışıl ve pozitif hissettiriyor. Mesela mercan gülüne yakın tonu, balon kol detayı ve zarif Madonna yakasıyla bu elbise bahara adeta göz kırpıyor. Bu model ve renk katıldığınız düğün ya da kına gibi organizasyonlarca son saatlere kadar da enerjinizi yüksek ve duruşunuzu mükemmel kılmanın garantisini veriyor, bizden söylemesi!

Orkide Çiçeği: Hem ağır başlı hem romantik

Bu yıl herkesi büyüleyecek renklerden biri de hiç şüphesiz LİLA olacak! Eğer abiyede farklı renkleri cesurca tercih edenlerdenseniz neredeyse son birkaç yıldır güncelliğini koruyan bu renge bir şans vermelisiniz. Hem ağır başlı duruşu hem de sıcacık o romantik havayı aynı anda hissettiren bu elbise sadece sizi değil, etrafınızdaki herkesi büyüleyecek.

Zamansız bir renk isteyenler için

Bazı renkler ve modeller o kadar zamansız ki, her giydiğinizde bir şekilde dikkat çekmenizi ve kendinizi şık hissetmenizi sağlıyor. Moda elbette önemli ama bize göre her kadının dolabında bu tarz bir zamansız parça olmalı. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki, trendler daima değişir ama klasik ve zamansız parçalar her zaman güvende hissettiren kara gün dostu gibidir. Şimdi bahsettiğimiz o zamansız parçalardan birine bakalım. Hem bu renk hem de kahve ve bej tonları bu yıl yine trendlerde yerini koruyanlardan! Geleneksel vizon rengi ve bu renkteki elbiselerden oldukça farklı olan bu model favoriniz olacak. - KAYSERİ