"YASEMİN'İ HİÇ KIRMAMIŞ OLABİLİRİM, SIKINTILI DAKİKALAR YAŞADIM"
Konseyde Kırmızı takımla konuşan Acun Ilıcalı, "Dün kızım Yasemin benimleydi. 'Baba Yunus Emre'nin bir cezasını lütfen affet' dedi, ancak ben de ona yaşı küçük ama yani sonuç itibarıyla bir hayat dersi vermek zorunda kaldım.
Yasemin istiyor diye biz Yunus Emre'nin cezasını azaltamıyoruz. O yüzden Yasemin'i reddetmek zorunda kaldım, Yasemin de gerçekten çok üzüldü. Israr da etti olay 'baba lütfenlere' döndü.
Ben Yasemin'i ne zaman kırdığımı hatırlamıyorum belki de hiç kırmamış olabilir sıkıntılı dakikalar yaşadım" dedi.
"ÖZÜR DİLERİM, YEMEK ÇALARKEN YAKALANDIM"
Yasemin Ilıcalı'nın isteğine çok şaşıran Yunus Emre ise "Çok özür dilerim, ben bu cezayı hak ettim Yasemin. Düşünmesi bile yeter.
Çok ceza yediğimden dolayı yemek çalarken yakalandım. Çalışanları zor durumda bırakacak şekilde olduğu için bu cezayı yedim" karşılığını verdi.
Son Dakika › Magazin › Acun Ilıcalı, Yasemin'in ceza talebini reddetti - Son Dakika
Haberler.com'un stüdyosuna konuk olan dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip model Anastasia Pokreshchuk, bu zamana kadar göğüs, kalça, liposakşın, six pack ve bişektomi operasyonları yaptırdığını söyledi.
Seksenler dizisindeki Zafer rolüyle tanınan oyuncu Efe Deprem, dün akşam geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Deprem'in ölümü sanat dünyasını yasa boğarken, birçok ünlü isim de peş peşe taziye mesajı yayınladı.
Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Efe Deprem'in ölümü, sevenlerini yasa boğdu. En son Mutluyuz filminde birlikte rol aldığı Deprem'in ölümüyle kahrolan İbrahim Büyükak "İnanıyorum daha 3-5 ay evvel sette şahane zaman geçirmiştik. Canım kardeşim" yorumunu yaptı.
Burcu Altın Deprem'in kendisi gibi oyuncu eşi Efe Deprem, motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında 41 yaşında hayatını kaybetti.
Eyüpsultan'da meydana gelen kazada Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihantimur, yazar Eylem Tok tarafından yurt dışına kaçırıldı. Eylem Tok, annelik içgüdüsüyle hareket ettiğini ve adalete teslim olacaklarını belirtti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de erkek ve kadınların evlenme yaşının, ülke ortalamasının üstünde olduğu ortaya çıktı. TÜİK'in 'İstatistiklerle Kadın, 2023' verilerine göre, Eskişehir'de resmi olarak ilk evliliğini yapan kadınların ortalama evlenme yaşı 25,7 iken erkeklerin ortalama evlenme yaşı 28,3 oldu. Bu durum, özellikle kadınların daha geç evlendiği bir trendi yansıtmaktadır.
Güzelliği ve fiziğiyle bir döneme damga vuran 60 yaşındaki Amerikalı eski süper model Kathy Ireland'ı görenler tanımakta güçlük çekti.
Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, bir nikah töreninde evlilik cüzdanını gelin Nilay Çalışkan'a vererek, 'Ben hanımefendiye aile cüzdanını veriyorum ki kaybolmasın diye' sözleriyle katılımcıları gülümsetti. Tören, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan tarafından kıyıldı ve çiftin şahitliklerini önemli isimler yaptı.
Sizin düşünceleriniz neler ?