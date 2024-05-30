Aliağa Belediyesi Sanatevi Türk Halk Müziği Korosu 'Beyaz Perdede Türküler' Konseriyle Sahne Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Aliağa Belediyesi Sanatevi Türk Halk Müziği Korosu 'Beyaz Perdede Türküler' Konseriyle Sahne Aldı

Aliağa Belediyesi Sanatevi Türk Halk Müziği Korosu \'Beyaz Perdede Türküler\' Konseriyle Sahne Aldı

Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Türk Halk Müziği Korosu, yıl sonu kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'Beyaz Perdede Türküler' konseriyle sahne aldı. Eski Türk filmlerindeki bestelerin seslendirildiği konser dinleyenlere türkü şöleni yaşattı.

30.05.2024 14:44  Güncelleme: 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Türk Halk Müziği Korosu, yıl sonu kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'Beyaz Perdede Türküler' konseriyle sahne aldı. Eski Türk filmlerindeki bestelerin seslendirildiği konser dinleyenlere türkü şöleni yaşattı.

Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konserde 15 parça icra edildi. 'Maden Dağı', 'Hele Yar Yar', 'Zühtü' gibi akıllara kazınan film müzikleri kimi zaman koro kimi zaman da solo olarak seslendirildi. Sanat Yönetmenliğini Ali Hikmet Gökçen'in yaptığı konserde giyilen kostümler ve barkovizyona yansıtılan görüntüler Yeşilçam'dan esintiler sunuldu.

Aliağalılara türkü ziyafeti yaşatan ASEV THM Korosu gecenin sonunda ayakta alkışlandı. Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, Sanat Yönetmeni Ali Hikmet Gökçen'e koroya verdiği emeklerden ötürü çiçek takdim etti. Öztürk, "Bu güzel gecenin hazırlanmasında emeği geçen değerli koristlerimize, saz sanatçılarımıza ve koromuzu yalnız bırakmayan türküseverlere çok teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Aliağa Belediyesi, Aliağa, Müzik, Magazin, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aliağa Belediyesi Sanatevi Türk Halk Müziği Korosu 'Beyaz Perdede Türküler' Konseriyle Sahne Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
13:16 Türkiye’de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı Türkiye'de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı
12:52 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi
11:38 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu
14:48 “1 TL’ye satılık ev“ ilanları bakanlığı harekete geçirdi "1 TL'ye satılık ev" ilanları bakanlığı harekete geçirdi
14:25 Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor Ailesi gözyaşlarına boğuldu Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor! Ailesi gözyaşlarına boğuldu
14:23 Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı! Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti
13:57 Adı babasının ölümüyle bağlantılıymış Cansu Fırıncı’nın isminin hikayesi herkesi duygulandırdı Adı babasının ölümüyle bağlantılıymış! Cansu Fırıncı'nın isminin hikayesi herkesi duygulandırdı
13:34 CHP lideri Özel’den Kılıçdaroğlu’na: Masum değilsin CHP lideri Özel'den Kılıçdaroğlu'na: Masum değilsin
13:21 Dünyaca ünlü banka TCMB’nin ilk faiz indirimi için tarih verdi Dünyaca ünlü banka TCMB'nin ilk faiz indirimi için tarih verdi!
12:03 Cemal Hünal’dan Devlet Bahçeli’nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş Cemal Hünal'dan Devlet Bahçeli'nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş
11:57 Hastane sırası beklemeye son 81 ilde yıllık reçete dönemi başlıyor Hastane sırası beklemeye son! 81 ilde yıllık reçete dönemi başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 15:21:16. #1.12#
SON DAKİKA: Aliağa Belediyesi Sanatevi Türk Halk Müziği Korosu 'Beyaz Perdede Türküler' Konseriyle Sahne Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement