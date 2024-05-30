Aliağa Belediyesi Sanatevi Türk Halk Müziği Korosu \'Beyaz Perdede Türküler\' Konseriyle Sahne Aldı

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Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Türk Halk Müziği Korosu, yıl sonu kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'Beyaz Perdede Türküler' konseriyle sahne aldı. Eski Türk filmlerindeki bestelerin seslendirildiği konser dinleyenlere türkü şöleni yaşattı.

Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konserde 15 parça icra edildi. 'Maden Dağı', 'Hele Yar Yar', 'Zühtü' gibi akıllara kazınan film müzikleri kimi zaman koro kimi zaman da solo olarak seslendirildi. Sanat Yönetmenliğini Ali Hikmet Gökçen'in yaptığı konserde giyilen kostümler ve barkovizyona yansıtılan görüntüler Yeşilçam'dan esintiler sunuldu.

Aliağalılara türkü ziyafeti yaşatan ASEV THM Korosu gecenin sonunda ayakta alkışlandı. Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, Sanat Yönetmeni Ali Hikmet Gökçen'e koroya verdiği emeklerden ötürü çiçek takdim etti. Öztürk, "Bu güzel gecenin hazırlanmasında emeği geçen değerli koristlerimize, saz sanatçılarımıza ve koromuzu yalnız bırakmayan türküseverlere çok teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR