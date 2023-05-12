Alişan'dan hayatını kaybeden kardeşinin doğum gününde duygusal paylaşım: Senden sonra her şey çok zor

Ünlü türkücü Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2 sene önce koronavirüse tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kardeş acısıyla yıkılan Alişan, Tektaş'ın doğum gününde yürek sızlatan bir paylaşım yaptı.

"NE YAZSAM İÇİMİ SOĞUTMAYACAK"

Instagram hesabından ailesiyle çektirdiği fotoğrafları slayt yaparak yayınlayan Alişan, "Zor bir gün... 12 Mayıs 1983…Doğduğun gün dün gibi aklımda. 7 yaşındaydım ve babaannemlere bırakmışlardı annemle babam beni. Çok güzeldi her şey, ta ki 21 Temmuz'a kadar… Ne yazsam içimi soğutmayacak, acımı dindirmeyecek. Sana yazacağım ve hep söyleyeceğim tek şey var. Beni yaşadığım müddetçe gururlandırman, iyi bir kardeş, evlat, baba, amca, arkadaş, dost oldun. Senden sonra zor her şey çok zor. Gözün arkada kalmasın ben hep yanlarındayım emanetlerinin. Seni çok seviyorum kardeşim, çok seviyorum. Allah'ım seni aldı ve şehit makamında en güzel yerde bizi kavuşacağımız güne kadar bekle olur mu" ifadelerini kullandı.

BUSE VAROL: ÇOK ÖZLEDİM SENİ

Alişan'ın eşi Buse Varol ise Tektaş'la fotoğrafını yayınlayarak "Canım Selçuk'um, çocuklarımın biricik amcası... Keşke olsan yanımızda, yine eskisi gibi telefonda konuşsak dakikalarca dertleşsek. Bizden daha güzel bir yerde olduğunu biliyorum. Çok özledim seni... Umarım cennetin en güzel yerindesindir. Ömür boyu kalbimin içindesin. Seni çok seviyorum. İyi ki bu dünyaya gelmişsin, geçmişsin. Bu dünyada güzel kalbinle herkese dokunmuşsun" dedi.