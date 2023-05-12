Alişan'dan hayatını kaybeden kardeşinin doğum gününde duygusal paylaşım: Senden sonra her şey çok zor - Son Dakika
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Alişan'dan hayatını kaybeden kardeşinin doğum gününde duygusal paylaşım: Senden sonra her şey çok zor

12.05.2023 11:23

Alişan, 2 sene önce koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın doğum gününde duygusal bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından aile fotoğraflarını yayınlayan Alişan, "Ne yazsam içimi soğutmayacak, acımı dindirmeyecek. Senden sonra zor her şey çok zor. Gözün arkada kalmasın ben hep yanlarındayım emanetlerinin" ifadelerini kullandı.

Ünlü türkücü Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2 sene önce koronavirüse tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kardeş acısıyla yıkılan Alişan, Tektaş'ın doğum gününde yürek sızlatan bir paylaşım yaptı.

"NE YAZSAM İÇİMİ SOĞUTMAYACAK"

Instagram hesabından ailesiyle çektirdiği fotoğrafları slayt yaparak yayınlayan Alişan, "Zor bir gün... 12 Mayıs 1983…Doğduğun gün dün gibi aklımda. 7 yaşındaydım ve babaannemlere bırakmışlardı annemle babam beni. Çok güzeldi her şey, ta ki 21 Temmuz'a kadar… Ne yazsam içimi soğutmayacak, acımı dindirmeyecek. Sana yazacağım ve hep söyleyeceğim tek şey var. Beni yaşadığım müddetçe gururlandırman, iyi bir kardeş, evlat, baba, amca, arkadaş, dost oldun. Senden sonra zor her şey çok zor. Gözün arkada kalmasın ben hep yanlarındayım emanetlerinin. Seni çok seviyorum kardeşim, çok seviyorum. Allah'ım seni aldı ve şehit makamında en güzel yerde bizi kavuşacağımız güne kadar bekle olur mu" ifadelerini kullandı.

Acısı dinmeyen Alişan'dan ölen kardeşinin doğum gününde duygusal paylaşım: Senden sonra her şey çok zor

BUSE VAROL: ÇOK ÖZLEDİM SENİ

Alişan'ın eşi Buse Varol ise Tektaş'la fotoğrafını yayınlayarak "Canım Selçuk'um, çocuklarımın biricik amcası... Keşke olsan yanımızda, yine eskisi gibi telefonda konuşsak dakikalarca dertleşsek. Bizden daha güzel bir yerde olduğunu biliyorum. Çok özledim seni... Umarım cennetin en güzel yerindesindir. Ömür boyu kalbimin içindesin. Seni çok seviyorum. İyi ki bu dünyaya gelmişsin, geçmişsin. Bu dünyada güzel kalbinle herkese dokunmuşsun" dedi.

Acısı dinmeyen Alişan'dan ölen kardeşinin doğum gününde duygusal paylaşım: Senden sonra her şey çok zor
Acısı dinmeyen Alişan'dan ölen kardeşinin doğum gününde duygusal paylaşım: Senden sonra her şey çok zor
Acısı dinmeyen Alişan'dan ölen kardeşinin doğum gününde duygusal paylaşım: Senden sonra her şey çok zor
Acısı dinmeyen Alişan'dan ölen kardeşinin doğum gününde duygusal paylaşım: Senden sonra her şey çok zor
Acısı dinmeyen Alişan'dan ölen kardeşinin doğum gününde duygusal paylaşım: Senden sonra her şey çok zor
Acısı dinmeyen Alişan'dan ölen kardeşinin doğum gününde duygusal paylaşım: Senden sonra her şey çok zor
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Acısı dinmeyen Alişan'dan ölen kardeşinin doğum gününde duygusal paylaşım: Senden sonra her şey çok zor Acısı dinmeyen Alişan'dan ölen kardeşinin doğum gününde duygusal paylaşım: Senden sonra her şey çok zor

Selçuk Tektaş, Selçuk, Alişan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Alişan'dan hayatını kaybeden kardeşinin doğum gününde duygusal paylaşım: Senden sonra her şey çok zor - Son Dakika


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