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Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor - Son Dakika

Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor

24.01.2022 07:52
Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor

Yoğun kar yağışına Ankara'da yakalanan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, dün akşam saatlerinde kayan aracını kontrol edemeyerek kaza yaptı. Çarptığı aracın şoförünü bulamayan oyuncu, sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak "Benim arabama vurup kaçsalardı çok sinirlenirdim. O yüzden aracın hasarını karşılamaya hazırım" diye konuştu.

Neredeyse tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışına Ankara'da denk gelen Tamer Karadağlı, dün akşam saatlerinde kayan aracını kontrol edemeyerek başka bir araca çarptı. Çarptığı aracın hasarını karşılamak isteyen Karadağlı, sosyal medyadan duyuru yaptı.

"ANKARA CEHENNEMİ YAŞADI, BEN DE NASİBİMİ ALDIM"

Çarptığı arabanın fotoğrafını Instagram'dan paylaşan oyuncu, "Dün akşam Ankara kar cehennemi yaşadı ve bundan ben de nasibimi aldım. Ankara Şimşek sokağın üst tarafında kırmızı Hyundai arabaya kayıp çarptım. Gerçi numaramı yazıp bıraktım ama o kağıt karda eriyip gitmiş olabilir. Benim arabama vurup kaçsalardı çok sinirlenirdim. O yüzden bu arabanın sahibi ya da tanıyan biri kendisine iletirse sevinirim. Hasarı neyse karşılamaya hazırım" diye yazdı.

Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK GECİKMEDİ

Tamer Karadağlı'nın bu anlamlı hareketine ünlü isimlerden de destek yorumları gecikmedi. Ömür Gedik paylaşıma "Bravo valla" yazarken eski rol arkadaşı Pınar Altuğ da "Geçmiş olsun canım, sana yakışanı yapmışsın" yorumunu yaptı.

ARAÇ SAHİBİNE ULAŞTI

Kısa süre içinde araç sahibini bulan usta oyuncu, yeni bir paylaşım daha yaparak "Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Araç sahibini buldum" dedi.

YORUMLAR
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Tamer Karadağlı, Tragger, Ankara, kar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor - Son Dakika
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