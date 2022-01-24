Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor

Neredeyse tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışına Ankara'da denk gelen Tamer Karadağlı, dün akşam saatlerinde kayan aracını kontrol edemeyerek başka bir araca çarptı. Çarptığı aracın hasarını karşılamak isteyen Karadağlı, sosyal medyadan duyuru yaptı.

"ANKARA CEHENNEMİ YAŞADI, BEN DE NASİBİMİ ALDIM"

Çarptığı arabanın fotoğrafını Instagram'dan paylaşan oyuncu, "Dün akşam Ankara kar cehennemi yaşadı ve bundan ben de nasibimi aldım. Ankara Şimşek sokağın üst tarafında kırmızı Hyundai arabaya kayıp çarptım. Gerçi numaramı yazıp bıraktım ama o kağıt karda eriyip gitmiş olabilir. Benim arabama vurup kaçsalardı çok sinirlenirdim. O yüzden bu arabanın sahibi ya da tanıyan biri kendisine iletirse sevinirim. Hasarı neyse karşılamaya hazırım" diye yazdı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK GECİKMEDİ

Tamer Karadağlı'nın bu anlamlı hareketine ünlü isimlerden de destek yorumları gecikmedi. Ömür Gedik paylaşıma "Bravo valla" yazarken eski rol arkadaşı Pınar Altuğ da "Geçmiş olsun canım, sana yakışanı yapmışsın" yorumunu yaptı.

ARAÇ SAHİBİNE ULAŞTI

Kısa süre içinde araç sahibini bulan usta oyuncu, yeni bir paylaşım daha yaparak "Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Araç sahibini buldum" dedi.