Ankaralı Turgut'un son hali kahretti! Kızı, sevenlerinden dua istiyor - Son Dakika
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Ankaralı Turgut'un son hali kahretti! Kızı, sevenlerinden dua istiyor

Ankaralı Turgut\'un son hali kahretti! Kızı, sevenlerinden dua istiyor

Kendine has tavırları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ankaralı Turgut hastaneye kaldırıldı. Babasının son halini paylaşan ünlü şarkıcının kızı "Canım babam Ankaralı Turgut siz sevenlerinden dua bekliyor" ifadelerine yer verdi.

09.08.2024 12:22
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Bir döneme damga vuran isimlerin başında gelen Ankaralı Turgut, apar topar hastaneye kaldırıldı. Hastane odasından fotoğraf paylaşan ünlü şarkıcının kızı, babası için dua istedi.

"BABAM, SEVENLERİNDEN DUA BEKLİYOR"

Bir hayli zayıfladığı görülen ünlü şarkıcının fotoğrafını paylaşan kızı, "Canım babam Ankaralı Turgut siz sevenlerinden dua bekliyor" notunu düştü. Sanatçının kızına kısa sürede çok sayıda "geçmiş olsun" mesajı atıldı.

İşte Ankaralı Turgut'un son hali;

Ankaralı Turgut'un son hali kahretti! Kızı, sevenlerin dua istedi

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Son Dakika Magazin Ankaralı Turgut'un son hali kahretti! Kızı, sevenlerinden dua istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Metin Arslan: Çok geçmiş olsun Allah şifa versin 31 2 Yanıtla
  • ferhat eser: tüm şifa bekleyen hastalara rabbimden acil şifalar dilerim 20 1 Yanıtla
  • Deniz Memis: Geçmiş olsun Allah şifa versin 20 1 Yanıtla
  • Ulaş Kepe: Allah acil şifalar versin 19 1 Yanıtla
  • İsmet Korkmaz: çok geçmiş olsun inşallah,,severek dinlediğimiz sanatçımız , 14 0 Yanıtla
  • Memduh Çoban: gecmiş olsun allsh şifa versin. 12 0 Yanıtla
  • Hakan Uman: ALLAH Şafi ismiyle şifalar versin inşallah dualarımız sizinle. 9 0 Yanıtla
  • emrah bakansız: geçmiş olsun 9 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül: Allah şifalar versin ne diyordu.Afyondan vekilime taze taze kaymak lazım.? 6 2 Yanıtla
  • Orhan Özdemir: Rabbim Şafi ismi ile şifalar versin bütün şifa bekleyen insanlara 3 0 Yanıtla
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