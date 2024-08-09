Ankaralı Turgut\'un son hali kahretti! Kızı, sevenlerinden dua istiyor

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Bir döneme damga vuran isimlerin başında gelen Ankaralı Turgut, apar topar hastaneye kaldırıldı. Hastane odasından fotoğraf paylaşan ünlü şarkıcının kızı, babası için dua istedi.

"BABAM, SEVENLERİNDEN DUA BEKLİYOR"

Bir hayli zayıfladığı görülen ünlü şarkıcının fotoğrafını paylaşan kızı, "Canım babam Ankaralı Turgut siz sevenlerinden dua bekliyor" notunu düştü. Sanatçının kızına kısa sürede çok sayıda "geçmiş olsun" mesajı atıldı.

İşte Ankaralı Turgut'un son hali;