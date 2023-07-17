Aşkları belgelendi! Oğulcan Engin ve İlayda Alişan sarmaş dolaş görüntülendi

Geçtiğimiz aylarda oyuncu Miray Daner ile yollarını ayıran Oğulcan Engin ile oyuncu İlayda Alişan'ın adı bir süredir aşk dedikodusuna karışmıştı. Çıkan iddialarla ilgili sessiz kalan ikili, önceki akşam bir konserde sarmaş dolaş dans ederken objektiflere takıldı.

"AŞK BELGELENDİ"

Geçtiğimiz haftalarda bir partide kameralara yansıyan ikiliyle ilgili aşk iddiası ortaya atılmış ancak çiftten Alişan ilişki iddiasını yalanlayarak "Arkadaşlar biz Oğulcan ile çok iyi iki arkadaşız" demişti. Şimdilerde Çeşme'de tatil yapan ikili, önceki akşam Kenan Doğulu'nun Çeşme'de verdiği konserde sarmaş dolaş şekilde dans etti. İkilinin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem olunca "Aşk belgelendi" yorumları yapıldı.