Atagöz'ün 18. yılı ve Ata Sağlık Hastanesinin 9. yılına coşkulu kutlama - Son Dakika
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Atagöz'ün 18. yılı ve Ata Sağlık Hastanesinin 9. yılına coşkulu kutlama

07.06.2022 12:14
Atagöz'ün 18. yılı ve Ata Sağlık Hastanesinin 9. yılına coşkulu kutlama

Ata Grup bünyesinde yer alan Özel Ata Sağlık Hastanesinin kuruluşunun 9. yılı ve Atagöz Tıp Merkezinin 18. yılı, düzenlenen geceyle kutlandı.

Ata Grup bünyesinde yer alan Özel Ata Sağlık Hastanesinin kuruluşunun 9. yılı ve Atagöz Tıp Merkezinin 18. yılı, düzenlenen geceyle kutlandı.

Ata Grup bünyesinde yer alan Özel Ata Sağlık Hastanesi kuruluşunun 9. yılını, Atagöz Tıp Merkezi ise 18. yılını kutluyor. Yıl dönümü nedeniyle ise görkemli bir gece düzenlendi. Grup bünyesinde görev yapan çalışanlarında yoğun ilgi gösterdiği gecede, Özel Ata Sağlık Hastanesi ortakları Prof. Dr. Safiye Yılmaz, Op. Dr. Mehmet Helvacıoğlu, Op. Dr. Melih Türe ve Gülsün Erdinç yıl dönümü pastası kesti. Geceye katılan çalışan ve yöneticiler, çalınan müzik eşliğinde gönüllerinde eğlenerek moral depoladı.

Ata Sağlık Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz, "Bugün çok gururlu ve mutluyuz. Bugünlere gelmemizde büyük emekleri olan hekimlerimize ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

18 yıl önce üç göz hastalıkları uzmanının bu yola çıktığını hatırlatan Dr. Yılmaz, "Tüm ekip gece üç, dörtlere kadar çalıştık. Bize kimse inanmadı; ama biz üçümüze ve yol arkadaşlarımıza inandık. Atagöz'ü yeni yerimize taşınarak büyüttük. Şimdi de Ata Sağlık Hastanesi büyüyecek inşallah. Bugün hep beraber olmaktan çok mutluyum. Atagöz'ün 18. yılını, Ata Sağlık Hastanesinin 9. yılını kutluyoruz. Daha nice nice 18'ler olsun inşallah" diye konuştu. - İZMİR

Atagöz'ün 18. yılı ve Ata Sağlık Hastanesinin 9. yılına coşkulu kutlama
Atagöz'ün 18. yılı ve Ata Sağlık Hastanesinin 9. yılına coşkulu kutlama
Atagöz'ün 18. yılı ve Ata Sağlık Hastanesinin 9. yılına coşkulu kutlama
Atagöz'ün 18. yılı ve Ata Sağlık Hastanesinin 9. yılına coşkulu kutlama
Atagöz'ün 18. yılı ve Ata Sağlık Hastanesinin 9. yılına coşkulu kutlama

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Atagöz'ün 18. yılı ve Ata Sağlık Hastanesinin 9. yılına coşkulu kutlama - Son Dakika

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