Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım

Aygün Aydın hakkında, sosyal medya hesabından Türk milletine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma sonuçlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Aydın'ın 'Türk milletini alenen aşağılama' suçundan 2 yıla kadar hapsi talep edildi. Genç kadın, iddianamenin ardından sosyal medya hesabından da bir açıklama yayınladı. Aydın, "Süreç için avukata ihtiyacım var, avukatların parasını ödemek için ne yazık ki eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle" ifadelerini kullandı.

SABANCI İLE YAŞADIĞI POLEMİKLE TANINIYOR

Bir dönem, iş adamı Hakan Sabancı ile yaşadığı olaylarla tanınan oyuncu Aygün Aydın hakkında, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Türk Milletine yönelik hakaret içerikli sözler söylediği gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne gönderilen çok sayıda ihbarda şüpheli Aygün Aydın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Türk milletine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğunun söylendiği anlatıldı.

TÜRK HALKINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Ankara Güvenlik Şube Müdürlüğünce yapılan video çözümleme tutanağına yer verilen iddianamede, şüpheli Aygün Aydın'ın ifadesinde magazin programında hakkında çıkan asılsız, onur, şeref ile namusuna yönelik yapılan bir habere cevap niteliğinde video çektiğini söylediği belirtildi. Aydın'ın iddianamede, yer alan ifadesinde Türk milletini kesinlikle hedef almadığını, sözlerinin kendisine iftira atan kişilere yönelik olduğunu, atılan iftiralardan dolayı kırgın ve öfkeli olduğunu, sağlıklı düşünemediğinden yanlış kelimeler seçtiğini ve Türk halkından bu nedenle özür dilediğini söylediği belirtildi.

SAVUNMASINA İTİBAR EDİLMEYECEK

Şüphelinin sözlerinin bir bütün olarak değerlendirildiğinde Türk toplumuna yönelik olduğunun anlaşıldığı, bu nedenle savunmasına itibar edilemeyeceğinin anlatıldığı iddianamede, şüphelinin sözlerini sosyal medya üzerinden yapmış olması ve videonun çok kişi tarafından izlenmiş olması nedeniyle aleniyet unsurunun bulunduğu aktarıldı.

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, şüpheli Aygün Aydın'ın 'Türk milletini alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar cezalandırılması talep edildi. İddianame, gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli Aydın, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ

Aydın, hakkındaki hapis isteminin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak, yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Aydın paylaşımında, "Süreç için avukata ihtiyacım var, avukatların parasını ödemek için ne yazık ki eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle. Psikolojik ve hukuken iyi değilim, yardıma ve desteğe ihtiyacım var" ifadelerine yer verdi.