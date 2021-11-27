Kızı Leyla'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Ergenç, "Allah isteyen herkese nasip etsin" dedi.

KARAR AŞAMASINDA

Son olarak 'Babil' adlı dizide rol alan Halit Ergenç, ekranlara döneceğinin sinyalini verdi. Ünlü oyuncu, "Değerlendirdiğim projeler var. Kesinleşmeden açıklamak istemiyorum" diyerek sevenlerini heyecanlandırdı.

Halit Ergenç ile evliliğinden üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Bergüzar Korel, "Tam da gününde geldi Leyla. Uzun ve zorlu bir maratondan çıkmış gibiyim. Biraz yorgun, biraz kaygılı, çokça şaşkın ve mutlu..." diye konuşmuştu.