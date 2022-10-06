Özel Hayatı Hakkında Konuştu! - Son Dakika
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Özel Hayatı Hakkında Konuştu!

06.10.2022 10:22
Özel Hayatı Hakkında Konuştu!

Başrolünde Aslıhan Güner-Mert Kılıç çiftinin yer aldığı 'Komutan' filminin galası önceki akşam Kanyon AVM'de gerçekleşti. Galaya çok sayıda ünlü isim katıldı. 1.5 yılı aşkın süredir meslektaşı Durul Bazan ile aşk yaşayan Gülsim Ali, özel hayatı hakkında konuştu. İşte detaylar...

Antalya'da gerçekleşen film çekiminde figüran bulmakta güçlük çektiklerini dile getiren Mert Kılıç, "Malum askeri bir film. Bir tarafta şanlı Türk ordusunun mensuplarını canlandırırken, bir taraftan da teröristleri canlandıran figüranların olması gerek. Yoğun başvuru alsak da kimse teröristi canlandırmak istemedi.

Herkesten 'Ben teröristi değil, Türk askerini canlandırmak istiyorum' cevabı aldık. Bu ister istemez zaman kaybı yaratmış olsa da beni gururlandırdı" dedi.

"NETLEŞEN PROJEM YOK"

Galaya katılanlar arasında olan Gülsim Ali, gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Projelerinden bahseden Gülsim Ali "Şu an için netleşen bir projem yok. Zaten olursa haberiniz olur. Benim tarzımın dışında bir projede yer almak isterim." dedi.

"ÖZEL HAYATIMI ÖN PLANDA TUTMUYORUM"

Muhabirlerin özel hayat sorusuna ise "Ben özel hayatımı ön planda tutmuyorum biliyorsunuz. Oyunculuğumun önüne geçmemesini istiyorum. Özel hayatım değil, oyunculuğum ön planda olmalı." şeklinde cevap verdi.

Gülsim Ali, 1.5 yılı aşkın süredir kendisinden 22 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan ile aşk yaşıyor.

GÜLSİM ALİ KİMDİR?

18 Şubat 1995'te Bulgaristan'ın en büyük 5. şehri Rusçuk'da doğdu. Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızıdır. Gayet iyi Türkçe bilgisi yanı sıra iyi derecede Bulgarca, Türkçe ve İngilizce dillerini bilmektedir. Bulgaristan'da düzenlenen Super Model yarışmasında Ford Modeli seçildi. 2012 yılında oyunculuğa adım attı.

Gülsim Ali, ilk olarak 2012 yılında yayınlanan başrolünde Hazal Kaya'nın oynadığı Son Yaz Balkanlar dizisinde rol aldı, ardından 4 bölümlük Seddülbahir 32 Saat adlı dizide hemşire rolünü oynadı.

Yusuf Çim ile birlikte 2016 yılında Star TV'de yayımlanan Hanım Köylü dizisinde İlkgün rolünü, Diriliş Ertuğrul'da Aslıhan, 2019'da oynadığı Payitaht Abdülhamid dizisinde Gülcemal, En son ise 17 Ekim 2020'de TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Gönül Dağı adlı dizide 28 Mayıs 2022'ye kadar Dilek karakterini canlandırmıştır.

Gülsim Ali, meslektaşı Durul Bazan ile aşk yaşıyor.

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Kaynak: Snob Magazin

Mert Kılıç, Gülsim Ali, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özel Hayatı Hakkında Konuştu! - Son Dakika

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