Batman'da Küçük İbo rüzgarı - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da Küçük İbo rüzgarı

15.08.2022 14:59
Batman'da Küçük İbo rüzgarı

Batman'da park konserlerinin yedinci günü Küçük İbo konseriyle devam etti.

Batman'da park konserlerinin yedinci günü Küçük İbo konseriyle devam etti.

Batman'da, Azerbaycan ile Türkiye'nin kardeşliğini simgeleyen "Karabağ Parkı" 30 Haziran'da Vali ve Belediye Başkanvekili Ekrem Canalp tarafından açılmıştı. Küçük İbo'nun sahneye çıkmasının ardından Belediye Başkan Yardımcısı Metin Gürbüz, sanatçıya çiçek takdim etti. Sıcak geçen yaz mevsimi dolayısıyla yapımı tamamlanan 20 parkta 20 konser programının 7. gününde sahne alan Küçük İbo, sevenlerini coşturdu.

Saatler öncesinden konser verilecek alanda yer tutan vatandaşlar, konserin başlamasıyla gönüllerince eğlendi. - BATMAN

YORUMLAR
500
MYP lideri Çayır: İktidarlar kendi zengin sınıfını oluşturuyor MYP lideri Çayır: İktidarlar kendi zengin sınıfını oluşturuyor MYP lideri Çayır: İktidarlar kendi zengin sınıfını oluşturuyor MYP lideri Çayır: İktidarlar kendi zengin sınıfını oluşturuyor
Kaynak: İHA

Koruyucu Aile Günü, Azerbaycan, Türkiye, Batman, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Batman'da Küçük İbo rüzgarı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
17:09 Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar
17:04 Sunucu Zuhal Topal, hayranlarının beğenisini toplayan 2 pozu peş peşe paylaştı
16:57 Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor! İşte haftanın programı...
16:30 Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan cezalandırılması istendi
16:30 Hayvanlarını otlatan 18 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi
17:34 Kuaförlüğü bırakıp çiftçi oldu: Yüksek gelir getiren bir üründür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 18:00:52. #1.11#
SON DAKİKA: Batman'da Küçük İbo rüzgarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement