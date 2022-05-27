Beren Saat'ten Aşk-ı Memnu İtirafı! - Son Dakika
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Beren Saat'ten Aşk-ı Memnu İtirafı!

27.05.2022 14:51
Beren Saat'ten Aşk-ı Memnu İtirafı!

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan, bir mücevher markasının reklam yüzü oldu. Davete katılan Beren Saat, Aşk-ı Memnu itirafıyla dikkat çekti. İşte detaylar...

Oyuncu Gülcan Arslan, Momo Bebeköy'de düzenlenen davete güzelliğiyle damga vurdu.

Bir mücevher markasının reklam yüzü olan Arslan, "Bu benim ilk marka anlaşmam ve çok heyecanlıyım. Mevaris, tasarımlarını çok beğendiğim bir firma" dedi.

Gülcan Arslan'la "Kösem Sultan" dizisinin setinde başlayan dostluklarının yıllardır devam ettiğini belirten Beren Saat ise arkadaşına övgüler yağdırdı. Saat, "Mevaris'in tasarımlarını daha iyi taşıyacak birini hayal edemiyorum." dedi.

"ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Ünlü oyuncu, yeni projeleriyle ilgili sorulara "Yazın bir film çekmeye hazırlanıyoruz. Yine dijital platform için olacak. Onun dışında Kenan'la (Doğulu) stüdyo çalışmalarımız devam ediyor" yanıtını verdi.

"AŞK-I MEMNU BAŞLADIYSA YAZ GELDİ DEMEKTİR"

Beren Saat, yıllar önce başrolünde oynadığı "Aşk-ı Memnu" dizisinin ekranlarda tekrar tekrar yayınlandığı ve halen ilgi görmesi hatırlatıldığında ise şöyle konuştu: "Aşk-ı Memnu başladıysa yaz geldi demektir! Şimdi yeni nesiller de izliyor, bu nedenle yeniden yayınlanması hoşumuza gidiyor."

BEREN SAAT KİMDİR?

Beren Saat, 26 Şubat 1984'de Ankara'da dünyaya geldi. Türk sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı. Başkent Üniversitesi'ne gittiği dönemde katıldığı Türkiye'nin Yıldızları yarışmasında ikinci olarak Tomris Giritlioğlu'nun dikkatini çekti ve böylece profesyonel oyunculuğa başladı. Aşk-ı Memnu dizisiyle yıldızı parladı. 2014 yılında şarkıcı Kenan Doğulu ile evlendi.

Beren Saat'ten Aşk-ı Memnu İtirafı!
Beren Saat'ten Aşk-ı Memnu İtirafı!
Beren Saat'ten Aşk-ı Memnu İtirafı!
Beren Saat'ten Aşk-ı Memnu İtirafı!

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

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