Berkay Akçay'dan Yeni Single: Tövbe - Son Dakika
Üye Girişi

Berkay Akçay'dan Yeni Single: Tövbe

04.06.2022 18:51
Berkay Akçay'dan Yeni Single: Tövbe

Pop Müzik güçlü sesi Berkay Akçay, bomba gibi bir şarkıyla yaza  merhaba dedi. 'Sar Beni', 'Yalnızım', 'Günahkar', 'Dönmelisin', 'Kasten', 'Başımın Belası' eserleriyle bilinen şarkıcının  'Tövbe' adlı  teklisi dijital platformlarda çok beğenildi. Beste fabrikatörü olarak bilinen sanatçı  bu zamana kadar 45 şarkıya imza attı. Usta sanatçı 'Tövbe' eserinin ardından söz ve müzikleri kendisine ait olan şarkılardan oluşan albümünü sevenleriyle buluşturacak.

Başarılı sanatçının, dijital platforma yerini alan 'Tövbe' eserinin sözleri Berkay Akçay ve Süleyman Demirci'ye, düzenlemesi Akmal Azimov'a, şarkının klip yönetmeliğini ise Cem Yolyapan üstlendi.

MÜZİK EN BÜYÜK TUTKUM

Başken Üniverstesi Devlet Konservatuvarı Kılasik Müzik Bestecilik bölümünden 2010 yılında lisans derecesiyle mezun olan sanatçı, Akabinde, 2010 yılında Hollanda'da Rotterdam Codarts Konservatuvarına davet edildi ve Bestecilik ve Elektro-Akustik Müzik Besteciliği bölümüne burslu öğrenci statüsünde kabul edilerek Prof. Peter Jan Wagemans'ın öğrencisi oldu. Burada kompozisyon eğitimini Prof. Peter Jan Wagemans, Elektro-Akustik Müzik Besteciliği eğitimini Prof. Rene Uijlenhoet, Doğaçlama eğitimini Prof. Jan Bas Bollen, Orkestrasyon eğitimini Prof. Hans Koolmees'den alarak, 2015 yılında Kompozisyon ve Elektro-Akustik Müzik Besteciliği Ana Sanat Dalı'ndan burslu öğrenci olarak Lisans derecesi ile mezun oldu. Hollanda'da müzik eğitimi sürecinde bestelediği dört eser konser repertuarlarına alınarak canlı icra edildi.

'Tövbe' Kemal Aslan Müzik Etiketiyle dijital platforma yerini aldı.

Berkay Akçay'dan Yeni Single: Tövbe
Berkay Akçay'dan Yeni Single: Tövbe
YORUMLAR
500
Futbol: UEFA Uluslar Ligi Futbol: UEFA Uluslar Ligi FIVB Voleybol Milletler Ligi FIVB Voleybol Milletler Ligi
Kaynak: Snob Magazin

Rotterdam, Hollanda, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Berkay Akçay'dan Yeni Single: Tövbe - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
18:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun 10 soruya verdiği cevapları eleştirdi: Her satırından kifayetsizlik tütüyor
18:29 Fransa'da Coco Gauff'u 2-0 yenen Polonyalı Iga Swiatek şampiyonluğa ulaştı
17:59 Bunalıma giren 91 yaşındaki yaşlı adam evini ateşe verdikten sonra intihar etti
17:54 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz'un Serdar Dursun taklidi sosyal medyayı salladı
17:23 Ucuza hazine arazisi projesinde 32 ilde 385 arsa açık artırma ile satışa sunuldu
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart asan isimlere sert sözler: Parlamentodan atılmalılar
17:06 TFF Başkan adayı Mehmet Büyükekşi hakkında konuşan Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Lütfen bu hatadan dönelim
16:50 2 yaşındaki oğullarını timsah yuttu, Anne ve baba göle dalıp timsahın ağzını açmaya çalıştı
16:09 Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Kombinelere yüzde yüzün üzerinde zam gelecek
15:46 Yasak Elma'da beklenmedik ayrılık! Şevval Sam'ın diziden ayrılacağı iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 18:58:10. #1.13#
SON DAKİKA: Berkay Akçay'dan Yeni Single: Tövbe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement