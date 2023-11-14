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Sağlık kontrolüne getirilen Candan kardeşlerin bitkin hali dikkatlerden kaçmadı - Son Dakika

Sağlık kontrolüne getirilen Candan kardeşlerin bitkin hali dikkatlerden kaçmadı

14.11.2023 18:52  - Güncelleme: 18:57

''Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama'' suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler, sağlık kontrolünden sonra tekrar emniyete getirildi. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Candan kardeşlerin bitkin halleri dikkat çekti.

Operasyonla gözaltına alınan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin sağlık kontrolüne getirilirken bitkin halleri dikkatlerden kaçmadı.

Bitkin halleri dikkatlerden kaçmadı! Nihal ve Bahar Candan kardeşler sağlık kontrolüne böyle getirildi!

NİHAL VE BAHAR CANDAN KARDEŞLER GÖZALTINDA

Bir televizyon programında ünlenen ve sonrasında sosyal medya hesaplarında yaptıkları lüks yaşamlarını gözler önüne seren paylaşımlarıyla gündeme gelen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, sabah saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gerçekleşen operasyonla gözaltına alınan iki isim emniyete getirilerek sorguya alındı. Ayrıca operasyon çerçevesinde Hacı İsrafil S. isimli bir kişi de Kars'ta gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.

Bitkin halleri dikkatlerden kaçmadı! Nihal ve Bahar Candan kardeşler sağlık kontrolüne böyle getirildi!

BİTKİN HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Fenomen kardeşler ve Hacı İsrafil S., emniyetten sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Hastanedeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli ardından tekrar emniyete getirildi. Candan kardeşler basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Candan kardeşler yürümekte zorluk çekerken, bitkin halleri dikkat çekti. Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin sorgularına devam edileceği öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin 2020, 2021 ve 2022 yıllarında 79 kişiyi dolandırdığı öğrenildi.

Bitkin halleri dikkatlerden kaçmadı! Nihal ve Bahar Candan kardeşler sağlık kontrolüne böyle getirildi!

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Fenomen kardeşlerin gözaltına alınmasıyla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı basın açıklaması yaptı. Başsavcılık Nihal Candan ve Bahar Candan'ın kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından gözaltına alındığını belirtti. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yazılı ve görsel medya organlarında 'Fenomen Bahar ve Nihal Candan sazan sarmalı vurgunu ile suçlanıyor' içerikli haberler nedeniyle basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Örgüt Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarından yürütülen soruşturmada; 2020, 2021 ve 2022 yıllarında 79 mağdurun dolandırıldığı tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamında; şüpheliler A.B.C., G.Ç. ve H.İ.S. 14/11/2023 tarihinde Suç Örgütüne Üye Olma ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarından gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla tüm işlemler etkin biçimde yapılmaktadır."

Bitkin halleri dikkatlerden kaçmadı! Nihal ve Bahar Candan kardeşler sağlık kontrolüne böyle getirildi!
Bitkin halleri dikkatlerden kaçmadı! Nihal ve Bahar Candan kardeşler sağlık kontrolüne böyle getirildi
Bitkin halleri dikkatlerden kaçmadı! Nihal ve Bahar Candan kardeşler sağlık kontrolüne böyle getirildi

Asayiş Şube Müdürlüğü, Nihal Candan, Bahar Candan, İstanbul, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sağlık kontrolüne getirilen Candan kardeşlerin bitkin hali dikkatlerden kaçmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık kontrolüne getirilen Candan kardeşlerin bitkin hali dikkatlerden kaçmadı - Son Dakika
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