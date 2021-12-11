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Bugünkü diziler: Elkızı, Kardeşlerim - Son Dakika

Bugünkü diziler: Elkızı, Kardeşlerim

11.12.2021 18:20

Bugün yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşacak Elkızı ve Kardeşlerim dizilerinin yeni bölüm fragmanlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ELKIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

zo, Harun'un evlilik teklifi için öyle heyecanlıdır ki ayakları yere basmıyordur resmen. Ali için ise Ezo'yu teklifin heyecanı içinde görmek kahredicidir ancak onu yalnız da bırakamaz bu süreçte. Çünkü Ezo'nun doğum günüdür, yani annesinin ölüm yıl dönümü. Bu acı günde onun en büyük desteği Ali'dir. Harun artık planlarının sonuna geldiğini düşünüyordur. Ezo tuzağına düşmüştür. Nermin'le beraber işi hızlandırmaya karar verirler. Onların bu niyetini fark eden Cavidan'ın da başka planları vardır. Kendi kazdıkları kuyuya düşürecektir Harun ve Nermin'i.

Songül'ün gelişi ise Zuhal için başka bir umuttur artık. Ama ne Songül ne de Ali tarafında yeşil ışık yakan yoktur... Şimdilik!

Ezo sonunda kararını verir. Harun'un evlilik teklifine cevabı çok nettir! Herkes kendi hesaplaşmaları, oyunları ve kararlarıyla uğraşırken asıl sürpriz yola çıkmış geliyordur bile. Zeliha!

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM ÖZETİ

Çocuklar gelecek dönem de okulda kalabilmek için yapılacak olan burs sınavına hazırlanırken, bir yandan da evi geçindirebilmek için tüm güçleriyle çabalarlar. Doruk, Oğulcan ve Aybike onlara destek olmaya çalışırken; Harika'nın yaptığı acımasız hamle, Ömer'i çok zor bir durumun içine düşürür. Şengül cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Berk tarafından nazik bir davet alan Aybike ile Oğulcan ise hiç beklemedikleri şekilde büyük bir sürprizle karşı karşıya kalırlar.

Bugünkü diziler: Elkızı, Kardeşlerim

Ada Masalı, Elkızı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bugünkü diziler: Elkızı, Kardeşlerim - Son Dakika Magazin


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