Bülent Ersoy, Anıtkabir olayıyla ilgili ilk kez konuştu

Anıtkabir ziyareti sırasında bir subayın, Bülent Ersoy'a şemsiye ile eşlik etmesi, büyük yankı uyandırmış ve Hava Savunma Albay Hakan Osman Sert, görevden alınarak Hakkari Yüksekova'ya tayin edilmişti. Ersoy, bu olayla ilgili ilk kez konuştu. Ersoy'un Mehter Başı'nı örnek göstererek yaptığı gönderme ise dikkat çekti.

BURSA'DA AÇILIŞA KATILDI

Türk Sanat Müziğinin 'Diva'sı olarak bilinen Bülent Ersoy, bir açılışa katılmak üzere Bursa'ya geldi. Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki bir güzellik merkezinin açılışına katılan Ersoy, açılış kurdelesini şarkıcı Altay'la birlikte kesti. Konserden çıkıp Bursa'ya geldiğini söyleyen Ersoy, "Konser çok güzeldi. Üzüm salkımlarının ağacın belini büktüğü gibi, tıklım tıklımdı. Her yerden insan seli vardı" dedi.

"KENDİ BAŞINI YEDİN, YARIN HAKKARİ'DESİN"

Bülent Ersoy, Anıtkabir'i ziyareti sırasında kendisine şemsiye tutan Hava Savunma Albay Hakan Osman Sert'in, görevden alınarak Hakkari Yüksekova'ya tayin edilmesiyle ilgili de konuştu. Ersoy, açılışa katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın da Hakkari'ye gönderileceği iddiasında bulundu. Mehter başını yanına çağıra Ersoy, "Sen yarın kovulacağını biliyor musun? Geldin, burada çaldın. Başını yedin, yarın Hakkari'desin. Gelmeyin, yanıma uğramayın" dedi.

"ARTIK KİMSE ŞEMSİYE TUTMUYOR"

Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü: "Açılışa Mehter Takımı da gelmiş. Sakın bunları da işlerinden atmasınlar. Bilemiyorum, onların ne yapacağı belli olmaz. Eyvah, bunlar da gidici. İnerken korkudan şemsiye tutan da olmadı. 'Aman, bunun yanına şemsiyeyle gitmeyelim. İşimizden oluruz' demişlerdir. Benim şemsiye tutanlarım var ama istemedim. Ama bunlar kesin gidici. Yarın bana bildirirsiniz, 'Haklıymışsınız. Hepsi birden Hakkari'ye sürüldü' diye bildirirsiniz." Kurdele keserek güzellik merkezinin açılışını yapan Bülent Ersoy, Bursa'dan ayrıldı.