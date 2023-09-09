Çağla Demir, eski rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu'nun başrol olduğu Yargı'ya dahil oldu

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin yeni sezon çekimleri başladı. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrol olduğu diziye güzel oyuncu Çağla Demir dahil oldu. Demir, 2015 yılında Urgancıoğlu ile Kara Sevda'da rol almıştı.

ILGAZ'IN ÖZEL KALEMİ OLACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ay Yapım'ın fenomen dizisi Sema Ergenekon'un yazdığı sürükleyici senaryosuyla seyirciyi yine pazar akşamları ekran başına toplayacak. Ali Bilgin'in yönettiği, görüntü yönetmenliğine Özgür Erol'un yaptığı dizinin kadrosuna Çağla Demir katıldı. Çağla Demir, dizide Ilgaz'ın (Kaan Urgancıoğlu) özel kalemi Ela'ya hayat verecek. Çağla Demir 2015 yapımı yine Ay Yapım imzalı olan Kara Sevda dizisinde de Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisini canlandırmıştı.