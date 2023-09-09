Çağla Demir, eski rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu'nun başrol olduğu Yargı'ya dahil oldu - Son Dakika

Çağla Demir, eski rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu'nun başrol olduğu Yargı'ya dahil oldu

Son Güncelleme: 09.09.2023 09:54

Güzel oyuncu Çağla Demir, 2015 yılında Kara Sevda dizisinde sevgilisini oynadığı Kaan Urgancıoğlu'nun başrol olduğu Yargı'nın kadrosuna dahil oldu. Demir, Yargı'da Urgancıoğlu'nun oynadığı Ilgaz'ın özel kalemi Ela'yı oynayacak.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin yeni sezon çekimleri başladı. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrol olduğu diziye güzel oyuncu Çağla Demir dahil oldu. Demir, 2015 yılında Urgancıoğlu ile Kara Sevda'da rol almıştı.

ILGAZ'IN ÖZEL KALEMİ OLACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ay Yapım'ın fenomen dizisi Sema Ergenekon'un yazdığı sürükleyici senaryosuyla seyirciyi yine pazar akşamları ekran başına toplayacak. Ali Bilgin'in yönettiği, görüntü yönetmenliğine Özgür Erol'un yaptığı dizinin kadrosuna Çağla Demir katıldı. Çağla Demir, dizide Ilgaz'ın (Kaan Urgancıoğlu) özel kalemi Ela'ya hayat verecek. Çağla Demir 2015 yapımı yine Ay Yapım imzalı olan Kara Sevda dizisinde de Kaan Urgancıoğlu'nun sevgilisini canlandırmıştı.

Çağla Demir, eski rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu'nu başrol olduğu Yargı'ya dahil oldu
Çağla Demir, eski rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu'nu başrol olduğu Yargı'ya dahil oldu
Çağla Demir, eski rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu'nu başrol olduğu Yargı'ya dahil oldu

Kaan Urgancıoğlu, Çağla Demir, Kara Sevda, Yargı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çağla Demir, eski rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu'nun başrol olduğu Yargı'ya dahil oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çağla Demir, eski rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu'nun başrol olduğu Yargı'ya dahil oldu - Son Dakika
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