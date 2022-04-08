Camdaki Kız dizisinde dün akşam neler oldu? Nalan ve Hayri Feride engelini aşabildi mi? - Son Dakika
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Camdaki Kız dizisinde dün akşam neler oldu? Nalan ve Hayri Feride engelini aşabildi mi?

08.04.2022 09:35
Camdaki Kız dizisinde dün akşam neler oldu? Nalan ve Hayri Feride engelini aşabildi mi?

Dün akşam Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız'ın son bölümünde Nalan ve Hayri'nin yakınlığından iyice rahatsız olan Feride duruma el attı. Hayri ile konuşan Feride, ağır sözleri ile Hayri'yi yıkıp geçti.

Her Perşembe Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız'ın son bölümünde şirket giderlerini kontrol eden Rafet, Sedat'ın araba koleksiyonu olduğunu öğrenir.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNDE DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Camdaki Kız son bölümde Feride, Hayri ve Nalan'ın yan yana gelmemesi için elinden geleni yapıyor. Nalan, mantığı aksini söylese de kalbini dinleyerek tekrar Hayri ile görüşünce, Feride'ye yakalanır. Feride, Nalan'ın yalan söylemesi ve sonrasında Hayri'yle görüştüğünü öğrenince küplere biniyor. Nalan, Feride'den kurtulabilecek mi? Hayri'nin Nalan'a olan yakınlığı Feride'yi çileden çıkarır. Nalan, Hayri'nin Feride'den duyacaklarını tahmin eder ve daha da üzülür. Feride'nin Hayri'ye karşı söylediği sözler oldukça ağır olur.

Rafet, şirket giderlerini kontrol eder ancak, hesapta olmayan harcamalar Rafet'in dikkatini çeker. Rafet, depoya ödenen kirayı duyduktan sonra olayın peşine düşer. Sedat'ın araba koleksiyonu olduğunu öğrenen Rafet, Muzo ve Sedat'ı öfkeyle fırçalar. Levent, eniştesinin kumar borcu yüzünden ablasına para verecektir. Selen'in kurduğu planla ve Döndü'nün desteğiyle gerekli para bulunur. Ancak Levent, olayın sonunda tefeciler tarafından kaçırılır.

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Son Dakika Magazin Camdaki Kız dizisinde dün akşam neler oldu? Nalan ve Hayri Feride engelini aşabildi mi? - Son Dakika


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