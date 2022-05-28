Camdaki Kız'ın Hayri'si oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kası şovu yaptı! - Son Dakika
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Camdaki Kız'ın Hayri'si oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kası şovu yaptı!

28.05.2022 13:51

Sıfır Bir dizisiyle tanınan şimdilerde ise Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterine can veren başarılı oyuncu Cihangir Ceyhan, sosyal medya hesabından karın kaslarını gösterdiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Kaslarıyla şov yapan oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Sıfır Bir dizisiyle adından söz ettirdikten sonra Çukur ve Alev Alev'de rol alan Cihangir Ceyhan, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterini oynuyor. Dizideki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

KASLARIYLA ŞOV YAPTI

Yoğun iş temposunda ara vermeden spor yapan oyuncu, karın kaslarıyla şov yaptı. Asansörde bir video çeken Ceyhan, tişörtünü kaldırarak karın kaslarını sergiledi. O anları 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.

Oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kaslarıyla şov yaptı
Oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kaslarıyla şov yaptı
Oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kaslarıyla şov yaptı
Oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kaslarıyla şov yaptı
Oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kaslarıyla şov yaptı
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Son Dakika Magazin Camdaki Kız'ın Hayri'si oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kası şovu yaptı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Camdaki Kız'ın Hayri'si oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kası şovu yaptı! - Son Dakika
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