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Celil Nalçakan: Cüneyt Arkın her hocam gibi biriciğim ve dahi kıymetlim.. - Son Dakika

Celil Nalçakan: Cüneyt Arkın her hocam gibi biriciğim ve dahi kıymetlim..

21.09.2021 11:23
Celil Nalçakan: Cüneyt Arkın her hocam gibi biriciğim ve dahi kıymetlim.., System.String[]

Tuluhan Tekelioğlu'nun hazırladığı "Efsaneler" belgeselinde yer alan Cüneyt Arkın katıldığı özel gösterimde gençlerle ilgili değerlendirme yapmış, Arkın'ın "Gençlerin gözlerinden öperim.

Tuluhan Tekelioğlu'nun hazırladığı "Efsaneler" belgeselinde yer alan Cüneyt Arkın katıldığı özel gösterimde gençlerle ilgili değerlendirme yapmış, Arkın'ın "Gençlerin gözlerinden öperim. Onlar bizim, geleceğimiz umutlarımız, hayallerimiz ama yeterince gençlere önem veriliyor mu? Mesela ben tarihle uğraştım. Konferanslarda tarihten bahsederdim. Çok seviyorlar tarihlerini ama tarih bilinci yok. Gençlerimizin çok şeyi eksik" sözleri çok konuşulmuştu.

Cüneyt Arkın'ın sözlerine oyuncu Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından karşılık verdi.

Nalçakan, "Aman ya... Ustaya saygımız sonsuz da, bu ne Allah aşkına? size ne, bize ne, başkasının saçından küpesinden dinlediği müzikten? Madem özümüze döneceğiz, bu işe önce rızkımızı saklamak yerine paylaşmayı, Zulme ram etmek yerine dik durmayı, doğayı katletmek yerine onun parçası olarak yaşamayı hatırlayarak başlayalım!" dedi.

Yazıklarının 'Celil Nalçakan'dan Cüneyt Arkın'a ağır sözler' başlığı ile haber yapılması ünlü oyuncuyu kızdırdı.

Celil Nalçakan 'Cüneyt Arkın ustamdır' dedi.

"Şimdi sevgili magazinci ve/veya gazeteci kardeşlerim, hoş mu 23 Ağustos'ta kurduğum şu cümleyi, sağından solundan kırpıp bugün haber yapmanız? Ayrıca şu yazdıgım şeyde, fikrimi beyan etmek harici ne gördünüz de "CELİL NALÇAKAN'DAN, CÜNEYT ARKIN'A AĞIR SÖZLER" diye başlık attınız? Cüneyt Hoca da üstümde emeği olan her hocam gibi biriciğim ve dahi kıymetlim... ve inan ki ben bir fikir üstüne tartışmayı hocalarımdan öğrendim..."

Celil Nalçakan: Cüneyt Arkın her hocam gibi biriciğim ve dahi kıymetlim..

Tuluhan Tekelioğlu, Celil Nalçakan, Cüneyt Arkın, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Celil Nalçakan: Cüneyt Arkın her hocam gibi biriciğim ve dahi kıymetlim.. - Son Dakika Magazin


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