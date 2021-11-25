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Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren adam: Katilce bir şekilde üzerime geldi - Son Dakika

Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren adam: Katilce bir şekilde üzerime geldi

25.11.2021 10:14

Gittiği doğum gününde sanatçı Cengiz Kurtoğlu tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan ve yüzünden yaralanan Mustafa Can, 2. Sayfa programının canlı yayınına çıkarak olaylı gece hakkında açıklamalarda bulundu. Kurtoğlu'na Orhan Gencebay'ın roman asıllı olup olmadığını sorması üzerine kavganın çıktığını söyleyen Can, "Bıçakla üzerime geldi, saldırırken kimse de durdurmadı" ifadelerini kullandı.

Tolga Yüce'nin 22 Kasım Pazartesi akşamı düzenlenen doğum günü partisi olaylı bitti. Partiye katılan Mustafa Can ve şarkıcı Cengiz Kurtoğlu arasında kavga çıktı. Kurtoğlu'nun kendisine bıçakla saldırdığını ileri süren Hasan Can, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olarak yaşadıklarını anlattı.

DOĞUM GÜNÜNDE KAVGA ÇIKTI

Sarıyer İstinye'de bulunan bir restoranda saat 23.45 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre iş insanı Mustafa Can, bir arkadaşının doğum gününü kutlamak için İstinye'de bulunan restorana gitti. Daha sonrasında restoranda bulunan Cengiz Kurtoğlu ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Kurtoğlu, iş insanı Mustafa Can'a servis bıçağıyla saldırdı. Olaydan sonra çevredekiler araya girerek duruma müdahale etti.

CENGİZ KURTOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Cengiz Kurtoğlu gözaltına alınırken yüzünden yaralanan Mustafa Can, ünlü sanatçıdan şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen Cengiz Kurtoğlu'nun ilk ifadesinde, Orhan Gencebay'a ve diğer sanatçılara hakaret ettiği için tartıştığını söylediği iddia edildi.

"CENGİZ KURTOĞLU İLE DOĞUM GÜNÜNDE BULGARİSTAN'LA İLGİLİ KONUŞTUK"

Olaylı gecede yaşadıklarını atlatamadığını söyleyen Hasan Can, şunları söyledi: "Keşke yaşanmasaydı, hala şoktayım. hayatımın böyle bir şeyle karşılaşacağımı ne düşünebilirdim ne de olması gerekirdi. Tolga Yüce'yle 1 ay önce tanıştık. Geçen pazar günü arayıp pazartesi günü doğum günü olduğunu söyleyerek davet etti. Arkadaşım Mehmet'i de davet etti ama o 'bence gitmeyelim. Onların alanları başka biz onlarla ne paylaşacağız' diyerek gitmek istemedi. Ben de Tolga'yı çok sıcak biri olarak gördüğüm için gitmesem ayıp olur diye düşündüm. Hediyemizi alıp partiye gittik.

Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını iddia eden adam: Katilce bir şekilde üzerime geldi

7-8 kişilik bir gruptu. Tanıdık olarak bir Erol Köse ve Tolga vardı. Bir bayan vardı tanıyordum ama kim olduğunu çıkaramadım birine sorunca da Esra Sönmezer olduğunu öğrendim. Aramızda normal bir muhabbet ediyoruz bana o arada bir bardak içki ikram ettiler. Sonra Cengiz bey geldi. Normal konuşurken Cengiz bey konuyu Bulgaristan'dan açtı ben de Boşnak olduğum için muhabbete dahil oldum."

"ORHAN GENCEBAY'IN ROMAN ASILLI OLUP OLMADIĞINI SORUNCA GERGİNLİK ÇIKTI"

Cengiz Kurtoğlu Bulgaristan vatandaşı olduğunu söyledi ben de hangi bağdan dolayı bu vatandaşlığı aldığını sordum. O da 'işin orasını boşver' dedi. Oradaki şarkıcılardan bahsederken konu Kadir İnanır'dan açıldı. Hatta kendileri arayıp durumu hakkında bilgi falan aldılar. Sonra Orhan Gencebay'dan konu açıldı. Konuşurken 'Sevim Emre Hanım'a dua etsin. Onu derleyip toplayan o' dediler. Bulgaristan'daki roman asıllı şarkıcılardan konuşurken Orhan Gencebay'ın roman asıllı olup olmadığını sordum. Cengiz Kurtoğlu önce duraksadı sonra birkaç dakika sonra 'Hayır' dedi. Yanımdaki Tolga Yüce elimi sıkıp 'Abi bir şey sorma' dedi. "

"KURTOĞLU, SERVİS BIÇAĞIYLA ÜZERİME GELDİ"

"O esnada da Cengiz Kurtoğlu triplere girmeye başladı. Sonra da küfür ederek 'kalk ulan oradan' dedi. Şimdi bir suçum yokken böyle bir terbiyesizliğe maruz kaldım. Beni oradan 'abi o kafayı buldu sen üsteleme' falan diye beni oradan götürmeye çalıştılar. Biz de Esra Sönmezer ile çıkışa doğru yürüyorduk. Arkamı döndüm Cengiz Kurtoğlu ve 4-5 adam arkamdan geldi. Kurtoğlu, masadan servis bıçağını alıp direk üzerime geldi. Esra Sönmezer'den başka kimse araya girmeye çalışmadı. Hatta Cengiz Kurtoğlu üzerime gelince araya Esra Hanım girdi."

Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını iddia eden adam: Katilce bir şekilde üzerime geldi

"ÖNCE BURNUMDAN SONRA DA YANAĞIMDAN YARALADI"

"Önce yumruk salladı ama boşa çıktı. Sonra bıçakla önce burnuma sonra yanağıma saldırdı. Düşmanca ve katilce bir saldırıda bulundu. Sonra karakola gittim oradan da hastaneye. Cengiz Bey benden özür dilerse şikayetimi geri çekebilirim. Bana bıçağın keskin olmayan tarafıyla saldırdı. Ben bu olaydan önce Cengiz Kurtoğlu'nu severdim. Ben ondan böyle basit bir savunma beklemiyordum. Kurtoğlu bana saldırırken kimse gelip onu durdurmaya çalışmadı. Sadece Esra Sönmezer araya girdi."

KURTOĞLU: SEVDİKLERİME KARŞI HAKSIZ SÖYLEMİ KABUL ETMEM

Kavga görüntülerini sosyal medya hesabından yayınlayan Cengiz Kurtoğlu ise açıklamasında "Öncelikle böyle bir haberle sizlerin karşısına çıkmak istemezdim ama bir konuya açıklık getirmem gerekiyor. Ben de herkes gibi kendine ait değer yargıları olan bir insanım. Eş, aile, dost gibi konularda ise oldukça hassasım. Sevdiklerime karşı söylenen haksız bir söylemi asla kabul edemem. Böyle bir tartışmanın 'Bıçaklı saldırı' olarak lanse edilmesinden dolayı oldukça üzgünüm. Bu konuyla alakalı hukuki süreci avukatım başlatıp, takip edecek. Bu bilgi kirliliğinin ortadan kalkması adına da olaya ait görüntülerin orijinal ve montajsız halini sizlerle paylaşıyorum. Olay artık kamuoyunun takdirindedir. Saygılarımla" dedi.

Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını iddia eden adam: Katilce bir şekilde üzerime geldi

Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren adam: Katilce bir şekilde üzerime geldi

Cengiz Kurtoğlu, Orhan Gencebay, Bulgaristan, Doğum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren adam: Katilce bir şekilde üzerime geldi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren adam: Katilce bir şekilde üzerime geldi - Son Dakika
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