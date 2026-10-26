Chris Brown’ın cezası bugün belli olacak

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Chris Brown, 2023’te Londra’daki bir gece kulübünde yaşanan olayla ilgili “kavga” suçunu kabul etti. Şarkıcı ile vokal koçu Omololu Akinlolu’nun ceza duruşmasının bugün görülmesi planlanıyor.
ABD’li şarkıcı Chris Brown, 2023’te Londra’daki bir gece kulübünde yaşanan olayla ilgili “kavga” suçunu kabul etti. Brown ile vokal koçu Omololu Akinlolu’nun ceza duruşmasının bugün Southwark Kraliyet Mahkemesi’nde görülmesi planlanıyor.
LONDRA’DAKİ OLAYLA İLGİLİ SUÇLAMAYI KABUL ETTİ
Olay, Şubat 2023’te Londra’daki Tape adlı gece kulübünde yaşandı. İddianameye göre Brown, müzik yapımcısı Abraham Diaw’a cam şişeyle saldırdı; Akinlolu da kavgaya katıldı. İkili, daha önce haklarında yöneltilen ağır yaralama ve saldırı suçlamalarını reddetmişti. “Kavga” suçunu kabul etmelerinin ardından diğer suçlamalar düşürüldü.
ÜÇ YILA KADAR HAPİS CEZASI GÜNDEMDE
Brown ve Akinlolu’nun cezasının bugün açıklanması bekleniyor. “Kavga” suçunun İngiltere’deki karşılığı, üç yıla kadar hapis cezası öngörüyor.
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