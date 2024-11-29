Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin devrik genel başkanının çirkin siyasi üslubuyla, Türkiye'ye yatırım gelmesin diye kendini nasıl paraladığını, ülkemizi nasıl kötülediğini hepimiz çok iyi hatırlıyoruz." - İSTANBUL
Son Dakika › Magazin › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'CHP'nin devrik genel başkanının çirkin siyasi üslubuyla, Türkiye'ye yatırım gelmesin diye kendini nasıl paraladığını,... - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?