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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin devrik genel başkanının çirkin siyasi üslubuyla, Türkiye'ye yatırım gelmesin diye kendini nasıl paraladığını, ülkemizi nasıl kötülediğini hepimiz çok iyi hatırlıyoruz." - İSTANBUL