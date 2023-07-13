Dalgınlığının kurbanı oluyordu! Canlı yayın açan Serdar Ortaç, az kalsın evini yakıyordu - Son Dakika
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Dalgınlığının kurbanı oluyordu! Canlı yayın açan Serdar Ortaç, az kalsın evini yakıyordu

13.07.2023 14:28

Uzun yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç, canlı yayın yaparken takipçisinin uyarısıyla ocağı açık unuttuğunu fark etti. Hemen müdahale eden Ortaç, evini yakmaktan son anda kurtuldu.

Uzun yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç, konserlerinden kalan vaktini sosyal medyada canlı yayın yaparak geçiriyor. Ev yaşantısını paylaşan şarkıcı, canlı yayın esnasında takipçisinin uyarısıyla ocağı açık unuttuğunu fark etti.

"AZ KALSIN EVİ YAKACAKTIK"

MS hastalığından dolayı vaktinin büyük bir kısmını evinde geçiren Serdar Ortaç, boş vakitlerinde canlı yayın açarak takipçileriyle sohbet ediyor. Son yayınında gelen soruları yanıtlayan şarkıcı, bir takipçisinin uyarmasıyla ocağın açık kaldığını fark etti. Hemen yerinden kalkıp ocağı kapatan Ortaç, "Ocak mı ötüyor acaba? Ocak açıkmış... Allah razı olsun. Az kaldı evi yakacaktık" dedi.

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Serdar Ortaç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dalgınlığının kurbanı oluyordu! Canlı yayın açan Serdar Ortaç, az kalsın evini yakıyordu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dalgınlığının kurbanı oluyordu! Canlı yayın açan Serdar Ortaç, az kalsın evini yakıyordu - Son Dakika
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