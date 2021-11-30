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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan "Ayrılmadık" paylaşımları! - Son Dakika

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan "Ayrılmadık" paylaşımları!

30.11.2021 14:51
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan "Ayrılmadık" paylaşımları!

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, nazara mı geldi? Bu yılın en sürpriz aşklarından biri şüphesiz oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç aşkı oldu.

Aşklarını göz önünde yaşayan ve hayranları tarafından çok yakıştırılan çifte nazar değdi.

Basında yer alan haberlere göre: Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç yaşadıkları bir tartışma sonucu yollarını ayırdı. Ancak ayrılığa fazla dayanamadıkları konuşulan ikili kısa sürede barıştı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan 'Ayrılmadık' paylaşımları!

Hayranları tarafından birbirlerine çok yakıştırılan Koç ile Özdemir hakkında çıkan haberler ikilinin hayranlarını da merakta bıraktı. Ancak Neyse ki Demet Özdemir instagram hesabından konuyla ilgili jet hızıyla bir paylaşım yaptı.

Instasory'de sevgilisi ile birlikte fotoğrafını nazar boncuğu emojisiyle paylaşan oyuncu fotoğrafı, 'Bugün çıkan haber başlıkları' yazıp Oğuzhan Koç'u etiketleyerek Zeynep Dizdar'ın Nazar şarkısı eşliğinde paylaştı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan 'Ayrılmadık' paylaşımları!

Oğuzhan Koç da sevgilisinin paylaşımını kendi sayfasına taşıdı. Çift basında haklarında çıkan haberleri bu şekilde yalanladı.

İkilinin ilişkisine evlenecekleri gözüyle bakan ve çıkan haberlerden sonra hayal kırıklığı yaşayan hayranları da ikilinin paylaşımlarıyla rahat bir nefes almış oldu.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan Ayrılmadık paylaşımları!

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan 'Ayrılmadık' paylaşımları! - Son Dakika Magazin


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