Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan 'Ayrılmadık' paylaşımları!

Aşklarını göz önünde yaşayan ve hayranları tarafından çok yakıştırılan çifte nazar değdi.

Basında yer alan haberlere göre: Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç yaşadıkları bir tartışma sonucu yollarını ayırdı. Ancak ayrılığa fazla dayanamadıkları konuşulan ikili kısa sürede barıştı.

Hayranları tarafından birbirlerine çok yakıştırılan Koç ile Özdemir hakkında çıkan haberler ikilinin hayranlarını da merakta bıraktı. Ancak Neyse ki Demet Özdemir instagram hesabından konuyla ilgili jet hızıyla bir paylaşım yaptı.

Instasory'de sevgilisi ile birlikte fotoğrafını nazar boncuğu emojisiyle paylaşan oyuncu fotoğrafı, 'Bugün çıkan haber başlıkları' yazıp Oğuzhan Koç'u etiketleyerek Zeynep Dizdar'ın Nazar şarkısı eşliğinde paylaştı.

Oğuzhan Koç da sevgilisinin paylaşımını kendi sayfasına taşıdı. Çift basında haklarında çıkan haberleri bu şekilde yalanladı.

İkilinin ilişkisine evlenecekleri gözüyle bakan ve çıkan haberlerden sonra hayal kırıklığı yaşayan hayranları da ikilinin paylaşımlarıyla rahat bir nefes almış oldu.