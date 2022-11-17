Güzel oyuncu Deniz Çakır sevgilisiyle objektiflere takıldı

'Aslında Özgürsün' adlı dizide rol alan Deniz Çakır, önceki akşam yeni sevgilisi Bilgehan Baykal ile Arnavutköy'de görüntülendi. İşte detaylar...Ünlü oyuncu Deniz Çakır, yeni sevgilisi Bilgehan Baykal ile Arnavutköy'de görüntülendi.

"İLİŞKİMİZ GÜZEL GİDİYOR"

Çiçeği burnunda aşıklar, utangaç tavırlar sergiledi. Basın mensuplarının soruları üzerine ilişkisi hakkında konuşan başarılı oyuncu, "İlişkimiz güzel gidiyor. 1-2 tiyatro projem var. Onları değerlendireceğim" dedikten sonra evlerinin yolunu tuttular.

BİLGEHAN BAYKAL KİMDİR?

1975 İstanbul doğumlu olan Bilgehan Baykal, İTÜ Makina Mühendisliği Bölümü'nü bitirdikten sonra sırasıyla University of Maine'de Pre-MBA, İngiltere'de Henley Management School'da MBA ve Marmara Üniversitesi'nde kalkınma iktisadı üzerine yüksek lisansını tamamladı. 2016 yılında Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Birliği iktisadı üzerine doktora eğitimimi tamamlayan Baykal 20 yılı aşkın süredir bilişim sektöründe hem yerel hem çok uluslu şirketlerde yöneticilik yapmaktadır. Bilgehan Baykal Türkiye Siyasal Ekonomi Sosyal Araştırmalar Vakfı(TÜSES) yönetim kurulu ve Galatasaray Spor Kulübü genel kurul üyesidir.