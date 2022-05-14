Deniz Seki'yi kimse tanıyamadı! Son paylaştığı fotoğrafta Bülent Ersoy'a benzetildi - Son Dakika
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Deniz Seki'yi kimse tanıyamadı! Son paylaştığı fotoğrafta Bülent Ersoy'a benzetildi

14.05.2022 08:39

Dün akşam Bakü'de sahneye çıkan Deniz Seki, sosyal medya hesabından kulisinde çekildiği bir fotoğrafı paylaştı. Ağır bir makyaj ve kabarık saç yaptıran Deniz Seki'yi kimse tanıyamadı. Bazı kullanıcılar ise şarkıcıyı Bülent Ersoy'a benzetti.

Konser maratonuna devam eden başarılı şarkıcı Deniz Seki, dün akşam Bakü'de sevenleriyle buluştu. Sahne öncesi kulisteki hazırlık sürecini paylaşan Seki'nin tarzını görenler tanımakta zorlandı.

GÖRENLER BÜLENT ERSOY ZANNETTİ

Sahne öncesi oldukça ağır bir makyaj ve kabarık saç yaptıran Deniz Seki, 861 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından kulisteki pozlarını paylaştı. Değişimiyle kısa sürede sosyal medyada gündem olan 51 yaşındaki Deniz Seki'yi gören birçok sosyal medya kullanıcısı Seren Serengil ile Bülent Ersoy'a benzetirken Selen Görgüzel, Yonca Evcimik ve Aslı Zen ise Seki'ye destek yorumları yaptı.

İşte Deniz Seki'nin yeni imajı ve yapılan bazı yorumlar...

Deniz Seki'nin sahne öncesi fotoğraflarını paylaştı, her gören Bülent Ersoy zannetti
Deniz Seki'nin sahne öncesi fotoğraflarını paylaştı, her gören Bülent Ersoy zannetti
Deniz Seki'nin sahne öncesi fotoğraflarını paylaştı, her gören Bülent Ersoy zannetti
Deniz Seki'nin sahne öncesi fotoğraflarını paylaştı, her gören Bülent Ersoy zannetti
Deniz Seki'nin sahne öncesi fotoğraflarını paylaştı, her gören Bülent Ersoy zannetti
Deniz Seki'nin sahne öncesi fotoğraflarını paylaştı, her gören Bülent Ersoy zannetti
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Bülent Ersoy, Deniz Seki, Medya, Bakü, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Deniz Seki'yi kimse tanıyamadı! Son paylaştığı fotoğrafta Bülent Ersoy'a benzetildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deniz Seki'yi kimse tanıyamadı! Son paylaştığı fotoğrafta Bülent Ersoy'a benzetildi - Son Dakika
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