Destan 16. bölümüyle dün akşam yayınlandı! Akkız, Manço'nun evlilik teklifini kabul etti mi? - Son Dakika
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Destan 16. bölümüyle dün akşam yayınlandı! Akkız, Manço'nun evlilik teklifini kabul etti mi?

23.03.2022 10:35
Destan 16. bölümüyle dün akşam yayınlandı! Akkız, Manço'nun evlilik teklifini kabul etti mi?

atv ekranlarından yayınlanan Destan, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Akkız ve Batuga'nın büyük planı, yeni devletin hanlığına oynayan Balamir'in hiç hoşuna gitmez ve Batuga'yı ortadan kaldırmayı kafasına koyar. İşte son bölümde yaşananlar...

Balamir ve Çolpan, Batı Gök Kağanlığı'nı alınca Alpagu Han savaş ilan eder. Alpagu Han'ın öldürdüğü bütün boy beylerinin oğulları onu terkedip Balamir'in yanında yer alınca da tek bir çaresi kalır; Tuz karşılığı Çin'den destek istemek. Batuga'nın ülke bölünürse Çin işgal eder öngörüsü gerçekleşmektedir. Akkız ve Batuga bunu engellemek için ikiye ayrılırlar ve büyük bir operasyon gerçekleştirirler. Temur tarafını seçerek Batuga'nın yanında yer alır. Akkız ve Temur, Sabarlarla ittifak yapıp Gök Kağanlığı'nın bütün tuz depolarını saldırırlar. Batuga ve Saltuk ise çiçek salgını ve tuz kıtlığından kırılan boy beylerini çiçek aşısı ve tuz vaadi ile barışa zorlamak isterler.

Destan 16. bölümüyle dün akşam yayınlandı! Akkız, Manço'nun evlilik teklifini kabul etti mi?

MANÇO, ANNESİNE KARŞILIK AKKIZ'LA EVLENMEK İSTİYOR

Akkız ve Batuga'nın büyük planı, yeni devletin hanlığına oynayan Balamir'in hiç hoşuna gitmez ve Batuga'yı ortadan kaldırmayı kafasına koyar. Çin'e vereceği tuzları alarak Alpagu'yu boy beyleriyle görüşmeye zorlamak isteyen Batuga, Balamir'in elinden kurturup babası Alpagu Han'a tüm gerçekleri anlatabilecek mi? Akkız öldü bildiği anasını bulmak için Sabarların lideri Manço'nun evlilik teklifine ne cevap verecek.

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Son Dakika Magazin Destan 16. bölümüyle dün akşam yayınlandı! Akkız, Manço'nun evlilik teklifini kabul etti mi? - Son Dakika


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