Üye Girişi
Ece Sükan fit görüntüsünün sırrını verdi! Tatlı da ekmek de yiyor - Son Dakika

Ece Sükan fit görüntüsünün sırrını verdi! Tatlı da ekmek de yiyor

29.09.2021 10:53
Ece Sükan fit görüntüsünün sırrını verdi! Tatlı da ekmek de yiyor, System.String[]

Derimod'un 2020 -2021 Sonbahar-Kış ayakkabı koleksiyonu lansmanı Cult Showroom'da Ece Sükan ev sahipliğinde tanıtıldı. Davete katılan oyuncu Ece Sükan, fit kalma sırrını ilk kez açıkladı. İşte detaylar...

Derimod Yönetim Kurulu üyeleri Sedef Orman ve Ali Zaim'in koleksiyonu anlattığı buluşmaya basın mensupları ve ünlü influencer'lar katılarak yeni sezon trendleri ve ayakkabı modelleriyle tanıştı.

Yeni ürün skalasında öne çıkan maskülen ayakkabılar, bot ve çizmeler metal aksesuarlar, ton in ton tokalar ve irili ufaklı zincirler dikkat çekiyor. Ürün gruplarında renkli tabanlar da karşımıza çıkıyorken, sade modelleri "pop renkler" ile modernize eden Derimod kadınını renkli bir sonbahar bekliyor.

Sezonda süet, vidala, nubuk gibi malzemelerin yanı sıra "mat deriler" ile farklı tonlarda modeller hazırlandı. Bu modeller daha çok düz tabanlı bot, chelsea, postal gruplarında uygulandı.

Daha önceki sezonlarda sadece siyah renkte koleksiyonda olan "Yağmur bot-çizme grubu " bu sezon rengarenk modeller ile sezondaki yerini aldı.

ECE SÜKAN "PANDEMİDE KENDİMİ SPORA VERDİM"

Fit görüntüsüyle dikkat çeken Sükan, "Pandemide bol bol ciddi anlamda kendimi spora verdim. Tenis hayatımda hep devam ediyor. Sağlıklı besleniyorum ama kendimi cezalandırır gibi bir diyet hiçbir zaman yapmıyorum. Çünkü bu insanda psikolojik baskı yapıyor. Metabolizma açısından da şanslıyım. Bu yaz çok güzel geçti. Güneş, deniz yeni sezon için iyi bir enerji topladım" diye konuştu.

TATLI DA EKMEK DE YİYORUM

Burcu Esmersoy'un "21 yıldır ekmek yemiyorum" sözleri hatırlatıldığında Sükan, "Ben tatlı da seviyorum ekmeğin de sağlıklısını yemeye çalışıyorum" dedi.

Miss Turkey yarışmasında dereceye girenler hakkında hiçbir bilgisi olmadığını belirten Sükan,"Ben modelliği bıraktım. Anlamıyorum bazen hala model yazıyorlar. 15 yıldır modellik yapmıyorum. Sunuculuk, modayla ilgili projeler yapıyor, gazete yazılarımı yazıyorum. Sektörle ilgili yarışmaları bu yüzden takip edemiyorum" diyerek açıklık getirdi.
Ece Sükan fit görüntüsünün sırrını verdi! Tatlı da ekmek de yiyor

Sonbahar, Derimod, Metal, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ece Sükan fit görüntüsünün sırrını verdi! Tatlı da ekmek de yiyor - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Balotelli, Adana'daki düğünde Başkan'la karşılıklı çiftetelli oynadı 10:49 Balotelli, Adana'daki düğünde Başkan'la karşılıklı çiftetelli oynadı Boşandığı eski eşini 7 yerinden bıçaklayıp, 10:39 Boşandığı eski eşini 7 yerinden bıçaklayıp, "Bu sigara bitene kadar burada öleceksin" demiş Messi'ye acımasız fauller yapan Ferdinand isyan etti: Aynı takımda olsak onu yere yatırmazdım 10:29 Messi'ye acımasız fauller yapan Ferdinand isyan etti: Aynı takımda olsak onu yere yatırmazdım
Canlı yayında Yaşar Hacısalihoğlu'ndan ünlü hukukçu Ersan Şen'e küfür skandalı: Her b.ktan anlayacaksın değil mi? 10:22 Canlı yayında Yaşar Hacısalihoğlu'ndan ünlü hukukçu Ersan Şen'e küfür skandalı: Her b.ktan anlayacaksın değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her ilde devreye alınacak" dediği yeni düzenlemenin detayları belirlendi Cüneyt Çakır, İtalyanları yerden yere vurdu: Maçı mahvettin 10:05 Cüneyt Çakır, İtalyanları yerden yere vurdu: Maçı mahvettin
Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf 09:44 Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf Teröristbaşı Mazlum Kobani'den önemli itiraf: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi 09:09 Teröristbaşı Mazlum Kobani'den önemli itiraf: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi

Son Dakika Haberleri
10:51 Atilla Taş'ın Twitter hesabından yaptığı seçim anketinde oyların yüzde 70'i Mansur Yavaş'a çıktı
10:49 Balotelli, Adana'daki düğünde Başkan'la karşılıklı çiftetelli oynadı
10:43 Kağıthane'de okuldan çıkan öğrencilerin üstüne torpil attı! O anlar kameralara yansıdı
10:38 Boşandığı eski eşini 7 yerinden bıçaklayıp, "Bu sigara bitene kadar burada öleceksin" demiş
10:35 19 yaşındaki genç kız, 40 yaşındaki adamı kasığından vurdu: Arkadaşlık teklifinde bulunup, rahatsız etti
10:29 Messi'ye acımasız fauller yapan Ferdinand isyan etti: Aynı takımda olsak onu yere yatırmazdım
10:21 Canlı yayında Yaşar Hacısalihoğlu'ndan ünlü hukukçu Ersan Şen'e küfür skandalı: Her b.ktan anlayacaksın değil mi?
10:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her ilde devreye alınacak" dediği yeni düzenlemenin detayları belirlendi
10:08 MasterChef'te Somer Sivrioğlu ve Araz arasında büyük gerilim
10:04 Cüneyt Çakır, İtalyanları yerden yere vurdu: Maçı mahvettin
Atilla Taş'ın Twitter hesabından yaptığı seçim anketinde oyların yüzde 70'i Mansur Yavaş'a çıktı Atilla Taş'ın Twitter hesabından yaptığı seçim anketinde oyların yüzde 70'i Mansur Yavaş'a çıktı         
10:52
Kağıthane'de okuldan çıkan öğrencilerin üstüne torpil attı! O anlar kameralara yansıdı Kağıthane'de okuldan çıkan öğrencilerin üstüne torpil attı! O anlar kameralara yansıdı         
10:44
19 yaşındaki genç kız, 40 yaşındaki adamı kasığından vurdu: Arkadaşlık teklifinde bulunup, rahatsız etti 19 yaşındaki genç kız, 40 yaşındaki adamı kasığından vurdu: Arkadaşlık teklifinde bulunup, rahatsız etti         
10:35
Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda         
10:27
Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor         
10:20
MasterChef'te Somer Sivrioğlu ve Araz arasında büyük gerilim MasterChef'te Somer Sivrioğlu ve Araz arasında büyük gerilim         
10:08
Bu iş yerinde fiyat listesi yok, hesap gönlünden koptuğu kadar! Müşteriler parayı bahşiş kutusuna atıyor Bu iş yerinde fiyat listesi yok, hesap gönlünden koptuğu kadar! Müşteriler parayı bahşiş kutusuna atıyor         
09:47
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı         
07:18
29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi 29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi         
07:14
Ekvador'da cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada 24 kişi öldü, 48 kişi yaralandı Ekvador'da cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada 24 kişi öldü, 48 kişi yaralandı         
01:50
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Kendi ölüm tarihini bilen kahin Nostradamus, dünyanın sonu için de gün vermiş Kendi ölüm tarihini bilen kahin Nostradamus, dünyanın sonu için de gün vermiş         
23:13
Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi         
20:38
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu         
20:24
Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi         
19:01
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 11:01:22. #1.13#
SON DAKİKA: Ece Sükan fit görüntüsünün sırrını verdi! Tatlı da ekmek de yiyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement