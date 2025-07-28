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Eğitim, öğretim ve şov bir arada

Eğitim, öğretim ve şov bir arada
28.07.2025 09:57  Güncelleme: 10:09
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Bir televizyon kanalındaki yetenek yarışmasında Türkiye birincisi olan Hayatın Ritmini Yakala grubu, Türkiye'nin turizm merkezlerinden Kuşadası'nda hem tatil yaptı hem de sokak gösterileri ile vatandaşlara adeta resital sundu.

Bir televizyon kanalındaki yetenek yarışmasında Türkiye birincisi olan Hayatın Ritmini Yakala grubu, Türkiye'nin turizm merkezlerinden Kuşadası'nda hem tatil yaptı hem de sokak gösterileri ile vatandaşlara adeta resital sundu. 1000. gösterisini Kuşadası'nda yapan öğrenciler, ritm tutkusu ile kendilerine hayran bıraktı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bulunan Yatılı Bölge Ortaokulunun 'Hayatın Ritmini Yakala' ritim grubu, 3 gönüllü müzik öğretmeni ve öğrencileriyle birlikte dünyayı dolaşıyor. Tatil amaçlı olarak Kuşadası'na gelen ritim grubu öğrencileri, Kuşadalılar için performanslarını sergileyip büyük beğeni toplayarak ilgi odağı oldu. Türkiye'de 'yılın öğretmeni' seçilen müzik öğretmeni Ayşe Oral ve öğrencileri performansları ile ülke sınırlarının dışına çıkarak Almanya, Gürcistan, Kazakistan, Fransa, Hollanda, Belçika, İtalya, İspanya, Çekya'ya Türkiye'nin adını gururla taşımayı başardı. 13. defa gerçekleştirdikleri geleneksel hale gelen 'Tatilde İlk İz' projeleri için tatillerini bu yıl Kuşadası'nda geçirdiler. Müzik Öğretmeni Ayşe Oral'ın ağabeyi Müzik Öğretmeni Nuri Dağdelen, 2012 yılında kurduğu Hayatın Ritmini Yakala ritim grubu ile birçok başarıya imza attıklarını belirterek, "Her yıl köylerde yaşayan yeni öğrencilerimizin ilklerini yaşatmak amacıyla tatile götürmekteyiz. Kuşadası'nda da ilgi, alaka çok büyük, halk bizi biz de Kuşadası halkını çok sevdik" dedi.

Öğrencilerin hayatına müzikle dokunmanın çok güzel geri dönüşleri olduğundan bahseden Ayşe Oral ise, "Balıkesir Kepsut'tan geliyoruz. 'Hayatın Ritmini Yakala' ritim grubumuzda köylerde yaşayan öğrencilerimiz yer alıyor. Amacımız, onların hayatlarına dokunmak. 13 yıldır abim ve eşiyle birlikte, 3 gönüllü müzik öğretmeni her yaz yeni öğrencilerimizin hayatında bir ilke vesile olmaya çalışıyoruz. Kendi imkanlarımızla onları tatile getiriyoruz. Dünyayı dolaşıyoruz, 1000. konserimizi de şu an Kuşadası'nda veriyoruz. Her gün 5 bin, 6 bin kişiyle burada buluşuyoruz. Gündüzleri ders çalışıyor, oyunlar oynayıp denize giriyoruz. Yüzme öğreniyoruz, hiç görmedikleri yerleri birlikte keşfediyoruz. En güzeli de öğrencilerimizin günlük yaşam becerileriyle tanışması ve sorumluluk duygusunu öğrenmeleri oluyor. Ayrıca müziğimizi halkla buluşturuyoruz. Grubumuz kız çocuklarından oluşuyor ve darbukaya, defe, bateriye, davula vurarak 'Kadına Şiddete Hayır' diyoruz. 14 kişiyle çıktığımız 24 günlük tatilimiz birkaç gün sonra sona eriyor" diye konuştu.

"Tam 1000 konser"

Kuşadası'nda gündüz kitap okuyarak, ders çalışarak ve çeşitli kültürel gezilere katılarak kaliteli zaman geçirdiklerini anlatan Sedanur Dağdelen, akşam olduğu zaman Atatürk Anıtı ve El Heykeli önünde Kuşadalılar'la buluşup sokak müzisyenliği yaptıklarını anlatarak, "Akşamları sokak müzisyenliği yapıp izleyicilerle buluşuyoruz. Literatür araştırmalarına göre dünya üzerinde böyle bir proje bulunmamaktadır. Şu an 17. nesil ile çalışıyoruz. 13 yıldır bu projeyi sürdürüyoruz. Dünyayı dolaşıyoruz. Ulusal, uluslararası arenada 1000'i aşkın konser verdik. Yaklaşık 15 ülkede Türk bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırarak savaşa hayır, barış, birlik beraberlik, kardeşlik mesajlarını vurguladık, yine ritimlerimize vurarak kadına şiddete hayır mesajlarını veriyoruz. 14 kişiyle 24 günlük tatilimiz devam ediyor, buradan Kuşadası Belediyesi ve halkına çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Haticenur Erşen ise grubun bir parçası olmaktan dolayı büyük gurur ve mutluluk yaşadığını anlatarak, "Hayatın Ritmini Yakala grubunun öğrencisiyim ve bu grubun bir parçası olmak benim için büyük bir şans. Bu yaz tatilim unutulmaz anılarla dolu dolu geçiyor. Arkadaşlarımla denize giriyor, yüzme öğreniyor, tekne turuna çıkıyoruz. Aquaparkta ve lunaparkta doyasıya eğleniyoruz. Sabahları ders çalışıyor sonrasında ise oyunlar oynayıp birlikte konserler veriyoruz. Hem öğreniyor hem de hayat boyu unutamayacağımız anılar biriktiriyoruz" şeklinde konuştu.

Kitap projesi çok yakında

Grubun, bugüne kadar katettiği ilham verici yolculuğu anlatan ve 2 ciltten oluşacak kitap serisi yakında okurla buluşacak. Bu eserler, "nereden nereye" geldiklerini belgeleyen özel hatıralarla dolu bir arşiv niteliği taşıyacak ve birçok öğretmen ve öğrenciye ilham olacak. Paris'e giden Kepsut Yatılı Bölge Ortaokulu, 'Hayatın Ritmini Yakala' grubu 593'üncü konserini Eyfel'in önünde vermişti. Grup, Eyfel'in yanı sıra Anamour Konser Salonu ve Ressamlar Tepesi'nde ayrıca Amsterdam/Dam Meydanı ve Belçika/Grand Place'da toplam 24 konsere imza attı. Paris'ten yayın yapan Radyo Anadolu'nun canlı yayınına katılan ve Paris medyası haber kanallarında yer alan grup, Eyfel, Disneyland, Trocadéro, Ressamlar Tepesi, Notre Dame Katedrali, Şanzelize Caddesi ve Zafer Takı, Versay Sarayı ve bahçeleri, opera binası, Fransa Paris Başkonsolosluğu, Louvre Müzesi, Seine Nehri tekne gezisinin yanı sıra Paris şehir turu ile Paris'in tarihi ve turistik yerlerini gezip tanıma imkanı da buldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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