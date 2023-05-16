Erdoğan'ın miting şarkısını söyleyen Cengiz Kurtoğlu: Sürpriz yaptık, kendisi de çok mutlu oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Erdoğan'ın miting şarkısını söyleyen Cengiz Kurtoğlu: Sürpriz yaptık, kendisi de çok mutlu oldu

16.05.2023 10:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim mitinglerinde "Duyanlara Duymayanlara" isimli şarkısı kullanılan Cengiz Kurtoğlu, "Benim cumhurbaşkanımla birlikteliğim yaklaşık kırk yılı buluyor. Haberi olmadan sürpriz yaptık, kendisi de mutlu oldu" dedi.

Cengiz Kurtoğlu'nun dillerden düşmeyen "Duyanlara Duymayanlara" şarkısını AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen Üniversiteli AK Gençlik Festivali'nde okuyarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sürpriz yapmıştı. Şarkısı seçim mitinglerinde kullanılan Kurtoğlu, TV100 Seçim Özel programına telefonla bağlanarak konuyla ilgili konuştu.

"CUMHURBAŞKANIYLA BİRLİKTELİĞİM KIRK YILI BULUYOR"

Şarkısının kullanılmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Cengiz Kurtoğlu, "Seçim çalışmaları başladığı günden beri çok gururlandım. Sayın cumhurbaşkanımın böyle bir konudan haberi yoktu. İstanbul Gençlik buluşmasında ona sürpriz yaptık. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle güneyli hepimiz bu ülkede kardeş olduğunu ifade etmek istiyorum. Benim cumhurbaşkanımla birlikteliğim yaklaşık kırk yılı buluyor. Haberi olmadan sürpriz yaptık, kendisi de mutlu oldu" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın seçim mitinglerinde şarkısı kullanılan Cengiz Kurtoğlu, ilk kez konuştu: Sürpriz yaptık, kendisi de çok mutlu oldu
Erdoğan'ın seçim mitinglerinde şarkısı kullanılan Cengiz Kurtoğlu, ilk kez konuştu: Sürpriz yaptık, kendisi de çok mutlu oldu
YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'çocuğun yanağına vurduğu' iddialarına yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'çocuğun yanağına vurduğu' iddialarına yanıt

Recep Tayyip Erdoğan, Cengiz Kurtoğlu, Gençlik, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Erdoğan'ın miting şarkısını söyleyen Cengiz Kurtoğlu: Sürpriz yaptık, kendisi de çok mutlu oldu - Son Dakika


Son Dakika
22:38 Galatasaraylıların gözü kulağı bu maçta! Sarı-kırmızılılar bu hafta şampiyonluğu ilan edebilir
22:33 Taraftarı heyecan bastı! Galatasaray bu hafta şampiyonluğu ilan edebilir
22:26 ATA İttifakı'nın ortağı Adalet Partisi'nden ikinci tur mesajı: Gönlümüz Millet İttifakı'ndan yana
22:25 Son Dakika: Lider Galatasaray, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti
22:24 Hediyeyi görenler göz yaşlarını tutamadı! ABD'li gençten kanser hastası annesine anlamlı hediye
22:10 ABD'li gençten kanser hastası annesine anlamlı hediye
22:10 Son Dakika: Lider Galatasaray, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti
22:10 2. turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan'dan çok konuşulacak çıkış: Şartlarımız kabul edilirse, hükümetin içinde yer alabiliriz
22:09 Zaniolo'dan taraftarı kızdıran hareket! Oyuna girer girmez Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı
22:09 Gaziantep'te çocuklar kavga başlattı, yetişkinler devam etti: 6 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2023 22:47:19. #1.11#
SON DAKİKA: Erdoğan'ın miting şarkısını söyleyen Cengiz Kurtoğlu: Sürpriz yaptık, kendisi de çok mutlu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement